Рэпер Loqiemean провёл 5 суток под арестом и извинился перед армией

Рэпер Loqiemean освободился из-под пятисуточного ареста в Москве. Он был задержан из-за поста в инстаграме, где он опубликовал изображение флага Украинской повстанческой армии (УПА). После освобождения артист письменно извинился в соцсетях, заявив, что больше не будет публиковать контент, способный дискредитировать российскую армию.
Как сообщает "Медиазона", ранее Останкинский районный суд Москвы признал рэпера виновным в демонстрации запрещённой символики. Ему был назначен административный арест.
Выйдя на свободу, Loqiemean написал в телеграме: "Я был неправ: я не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа. А я – неотделимая часть этого народа".
В своём последнем альбоме Loqiemean (настоящее имя - Роман Худяков) затрагивал темы войны в Украине и прокремлёвской пропаганды, а также жертв российского вторжения. "На стенах рисовали дети венки, Теперь чьи-то стены выкрашены детьми", - поёт он. В 2022 году после начала войны в Украине артист в эфире инстаграма показал горшочки с мясом в духовке и выразил сожаление, что "в них нет тех, кто ебн*л по жилому дому в Одессе".
- Loqiemean (Роман Худяков) - рэп-певец, диджей и продюсер, лидер группы LoqieBand. После начала полномасштабного вторжения России в Украину принимал участие в антивоенном митинге 24 февраля 2022 года, негативно высказывался о действиях российских властей.
- В мае этого года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обращалась в Генпрокуратуру с просьбой отменить концерты музыканта из-за того, что его выступления "нарушают конституционно защищаемые права и интересы детей". После этого Loqiemean действительно отменил ряд выступлений в России.
- Рэп-исполнители нередко вступают в конфликт с правоохранительными органами. В 2010 году известный российский рэпер Noize MC (Иван Алексеев) был задержан на своём концерте в Волгограде, где негативно высказывался о действиях полиции. Суд назначил ему 10 суток ареста. В изоляторе Noize MC записал на видео извинения в стихах: "Я хотел бы извиниться перед волгоградской милицией. Они отличные ребята, и у них есть принципы. Благодарю за десять суток в раю и вдохновение. Ещё раз прошу - примите мои извинения". Однако вскоре артист выпустил полноценный клип, в котором представил эти извинения в идевательском ключе.
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