Рэпер Loqiemean провёл 5 суток под арестом и извинился перед армией

Рэпер Loqiemean освободился из-под пятисуточного ареста в Москве. Он был задержан из-за поста в инстаграме, где он опубликовал изображение флага Украинской повстанческой армии (УПА). После освобождения артист письменно извинился в соцсетях, заявив, что больше не будет публиковать контент, способный дискредитировать российскую армию.

Как сообщает "Медиазона", ранее Останкинский районный суд Москвы признал рэпера виновным в демонстрации запрещённой символики. Ему был назначен административный арест.

Выйдя на свободу, Loqiemean написал в телеграме: "Я был неправ: я не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа. А я – неотделимая часть этого народа".

В своём последнем альбоме Loqiemean (настоящее имя - Роман Худяков) затрагивал темы войны в Украине и прокремлёвской пропаганды, а также жертв российского вторжения. "На стенах рисовали дети венки, Теперь чьи-то стены выкрашены детьми", - поёт он. В 2022 году после начала войны в Украине артист в эфире инстаграма показал горшочки с мясом в духовке и выразил сожаление, что "в них нет тех, кто ебн*л по жилому дому в Одессе".