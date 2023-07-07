На Камчатке военный осуждён на два года за отказ воевать в Украине

На Камчатке суд назначил 2 года и 3 месяца колонии-поселения военнослужащему за отказ от участия в боевых действиях в Украине, сообщила в пятницу пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда. Имя осуждённого не приводится, в сообщении он указан лишь как М.
По информации суда, М. отказался ехать в район "спецоперации" (так российские власти называют вторжение в Украину) "без уважительных причин". Суд вынес приговор по статье о не выполнении приказа командира в период мобилизации. Это произошло в январе нынешнего года в одной из воинских частей в Петропавловске-Камчатском.
Этот же суд сообщил, что назначил пять лет колонии общего режима военнослужащему по контракту, который 1 марта не явился в воинскую часть. Через три недели его задержали полицейские, пишет Сибирь.Реалии.
- С началом мобилизации на войну в Украине российские власти ужесточили ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают сроки 10-15 лет. Также в уголовном кодексе появились составы преступлений по мародерству и добровольной сдаче в плен.
- В сентябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.
- Путин объявил о мобилизации россиян на войну с Украиной в конце сентября 2022 года. Чуть больше месяца спустя он сообщил, что мобилизация окончена, однако указ об этом так и не подписал. Позже в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать.
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