На Камчатке военный осуждён на два года за отказ воевать в Украине

На Камчатке суд назначил 2 года и 3 месяца колонии-поселения военнослужащему за отказ от участия в боевых действиях в Украине, сообщила в пятницу пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда. Имя осуждённого не приводится, в сообщении он указан лишь как М.

По информации суда, М. отказался ехать в район "спецоперации" (так российские власти называют вторжение в Украину) "без уважительных причин". Суд вынес приговор по статье о не выполнении приказа командира в период мобилизации. Это произошло в январе нынешнего года в одной из воинских частей в Петропавловске-Камчатском.

Этот же суд сообщил, что назначил пять лет колонии общего режима военнослужащему по контракту, который 1 марта не явился в воинскую часть. Через три недели его задержали полицейские, пишет Сибирь.Реалии.