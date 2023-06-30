Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил 28-летнего мобилизованного авиадиспетчера из Магадана к двум годам и 10 месяцам колонии за отказ воевать в Украине. Он отказался взять в руки оружие по религиозным убеждением. Об этом сообщил правозащитный проект "Военные адвокаты".

Военнослужащего, полное имя которого не раскрывается, признали виновным в неисполнении приказа во время мобилизации. В суде обвиняемый заявил, что религия не позволяет ему брать в руки оружие и использовать его против других людей. Он просил заменить ему службу в действующих частях на альтернативную гражданскую, но суд отказал в этом, заявив, что такая возможность не предусмотрена законом.

В российские военные суды по состоянию на конец апреля 2023 года поступило 1064 дела против отказников – военнослужащих, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали. Наибольший рост уголовных дел в отношении отказников, по данным "Медиазоны", пришелся на март 2023 года – тогда в российские гарнизонные суды были направлены около 400 дел.