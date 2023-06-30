Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд отправил в колонию отказавшегося воевать по религиозным убеждениям мобилизованного

Владивостокский гарнизонный военный суд приговорил 28-летнего мобилизованного авиадиспетчера из Магадана к двум годам и 10 месяцам колонии за отказ воевать в Украине. Он отказался взять в руки оружие по религиозным убеждением. Об этом сообщил правозащитный проект "Военные адвокаты".

Военнослужащего, полное имя которого не раскрывается, признали виновным в неисполнении приказа во время мобилизации. В суде обвиняемый заявил, что религия не позволяет ему брать в руки оружие и использовать его против других людей. Он просил заменить ему службу в действующих частях на альтернативную гражданскую, но суд отказал в этом, заявив, что такая возможность не предусмотрена законом.

В российские военные суды по состоянию на конец апреля 2023 года поступило 1064 дела против отказников – военнослужащих, которые самовольно оставили место службы, отказались исполнять приказ или дезертировали. Наибольший рост уголовных дел в отношении отказников, по данным "Медиазоны", пришелся на март 2023 года – тогда в российские гарнизонные суды были направлены около 400 дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG