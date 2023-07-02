Признанный негодным к службе получил срок за отказ воевать в Украине

Во Владивостоке мобилизованного осудили на 2 года и 10 месяцев за отказ идти на войну с Украиной. Приговор был вынесен ещё 30 июня. В воскресенье о нём сообщили телеграм-каналы Baza и "Мобилизация. Новости. Что делать?", пишет Сибирь.Реалии.

Baza называет имя осуждённого - это Андрей Челноков, ему 32 года. Утверждается, что у него категория годности к службе "Д" - то есть, он не годен. Челнокова призвали по мобилизации на следующий день после её начала в России в сентябре прошлого года. В это время он находился на лечении сразу с несколькими диагнозами. Военкомат, по словам мобилизованного, не стал проводить медосмотр.

Позднее выяснилось, что из части, где пообещали "разобраться" с диагнозами Челнокова, он сможет уволиться только по решению военно-врачебной комиссии. Та поставила ему категорию "Б" - годен с незначительными ограничениями. Мобилизованный утверждает, что комиссия действовала с нарушениями.

К 1 ноября Андрею Челнокову приказали отправиться на войну и пригрозили уголовной статьей за отказ ехать. Он, в свою очередь, оспорил решение врачебной комиссии, добился права долечиться, а в марте смог подтвердить свою негодность к службе.

В итоге приговор за отказ выполнять приказ Челнокову вынесли в связи с тем, что осенью, когда у него ещё была категория "Б", он не поехал воевать. Негодным, по версии суда, его признали "уже после совершения преступления".

Информация о новых приговорах мобилизованным за отказ воевать появляется почти каждый день, отмечает Сибирь.Реалии.