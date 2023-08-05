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На Камчатке военный получил срок за отказ воевать с Украиной

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На Камчатке военный суд приговорил к двум с половиной годам в колонии-поселении военнослужащего, отказавшегося участвовать в войне против Украины.

В мае военнослужащий, имя которого не называется, находясь в одной из частей, дислоцированных в Петропавловске-Камчатском, отказался от участия в боевых действиях против Украины.

В мае этот же суд приговорил к двум с половиной годам колонии-поселения двоих военнослужащих, также отказавшихся от участия в войне.

По данным суда, Александр Степанов отказался от поездки на фронт с Украиной 18 января. Андрей Михайлов 21 января отказался выполнять аналогичный приказ командира. Их признали виновными в неисполнении приказа командования в период мобилизации.

  • Ранее суд назначил 5 лет колонии общего режима другому военнослужащему, который 16 февраля покинул воинскую часть в Петропавловске-Камчатском без разрешения командования. 27 февраля его задержали сотрудники ФСБ в одном из населенных пунктов региона.
  • Российские суды регулярно выносят приговоры военным, покинувшим воинскую часть. Чаще всего - реальные сроки в колонии, иногда - условные.
  • В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые увеличили тюремные сроки за оставление места службы и дезертирство в условиях боевых действий и мобилизации. Первое уголовное дело было возбуждено в декабре 2022 года в Мурманске.

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