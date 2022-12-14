На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского

На Канарских островах задержан главный подозреваемый в отмывании денег в рамках дела о коррупционных схемах, расследованием которых занимался аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Об этом сообщает Европол.

Имя задержанного не называется. По данным следователей, преступная группировка под руководством подозреваемого вывела из российского бюджета 219 миллионов евро.

Кроме того, Европол сообщил, что на сегодняшний день в Испании в рамках дела Магнитского арестовано 75 объектов недвижимости на сумму 25 миллионов евро. Эта сумма также была выведена из российского бюджета. Недвижимостью владели граждане России или подставные компании, имеющие связи с русскоязычным сообществом в Испании.