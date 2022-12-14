На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского

На Канарских островах задержан главный подозреваемый в отмывании денег в рамках дела о коррупционных схемах, расследованием которых занимался аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Об этом сообщает Европол.
Имя задержанного не называется. По данным следователей, преступная группировка под руководством подозреваемого вывела из российского бюджета 219 миллионов евро.
Кроме того, Европол сообщил, что на сегодняшний день в Испании в рамках дела Магнитского арестовано 75 объектов недвижимости на сумму 25 миллионов евро. Эта сумма также была выведена из российского бюджета. Недвижимостью владели граждане России или подставные компании, имеющие связи с русскоязычным сообществом в Испании.
- Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский занимался расследованием коррупционных схем в России. В ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО "Матросская тишина" после ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Официальной причиной смерти руководство изолятора назвало сердечную недостаточность. Но коллеги и близкие Магнитского уверены, что в изоляторе ему намеренно отказывали в медицинской помощи и, возможно, пытали, а впоследствии скрыли реальную причину смерти.
- В 2012 году в США был принят "акт Магнитского", по которому лицам, подозреваемым в причастности к гибели юриста, запрещался въезд в США. В отношении них также были предусмотрены финансовые санкции. Впоследствии закон приобрёл глобальный характер и распространился на россиян и граждан других стран, не связанных с делом Магнитского, но подозреваемых в нарушениях прав человека.
- Фонд Hermitage Capital возглавляет финансист Билл Браудер. Он является инициатором "акт Магнитского".
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