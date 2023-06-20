На "Кинопоиск" завели дело о демонстрации ЛГБТ-отношений детям

На российский онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" составили протокол о демонстрации ЛГБТ-отношений детям. Это как минимум 34-е дело с апреля 2023 года.

Административное дело в отношении "Кинопоиска", который сейчас принадлежит "Яндексу, в базе московских судов обнаружила "Медиазона". Сервису грозит штраф до четырёх миллионов рублей или приостановление работы до 90 суток. В чём именно обвиняют "Кинопоиск", неизвестно.



Ранее сообщалось, что за демонстрацию ЛГБТ-отношений в России протоколы составили на другие российские телеканалы и онлайн-кинотеатры. Среди них "ТВ-3 Россия", "ТНТ Music", More.tv, Ivi и Start. Штрафы уже выписали компаниям Peers.TV и "Триколор Кино и ТВ" – по миллиону рублей каждой.

По словам представителя Start, протокол на сервис составили из-за некорректно указанного возрастного ценза в фильме "Идеальные незнакомцы" – "16+". Согласно российскому законодательству, среди несовершеннолетних запрещена любая демонстрация ЛГБТ-отношений.