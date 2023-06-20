Эстония первой из постсоветских стран легализовала однополые браки

Рийгикогу – эстонский парламент – принял поправки, разрешающие однополым парам вступать в брак. Об этом сообщает местное издание ERR.ee.

За законопроект проголосовали 55 депутатов, против – 34, ещё один воздержался. Помимо брака, гомосексуальным партнёрам разрешили усыновлять детей с согласия второго биологического родителя. Также в силе остаётся возможность заключить договор о совместном проживании, которое было закреплено в эстонском законодательстве в 2016 году.

Закон об однополых браках вступит в силу 1 января 2024 года.



Эстония стала первой из постсоветских стран, легализовавших однополые браки. По состоянию на 2023 год, гомосексуальные отношения можно узаконить ещё в 34 странах, в том числе в США, Словении и на Кубе. Однополые браки, заключённые за границей, признаёт и Израиль.