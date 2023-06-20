Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Эстония первой из постсоветских стран легализовала однополые браки

Российским ЛГБТ-парам вступать в брак можно только за границей – например, в Аргентине

Рийгикогу – эстонский парламент – принял поправки, разрешающие однополым парам вступать в брак. Об этом сообщает местное издание ERR.ee.

За законопроект проголосовали 55 депутатов, против – 34, ещё один воздержался. Помимо брака, гомосексуальным партнёрам разрешили усыновлять детей с согласия второго биологического родителя. Также в силе остаётся возможность заключить договор о совместном проживании, которое было закреплено в эстонском законодательстве в 2016 году.

Закон об однополых браках вступит в силу 1 января 2024 года.

Эстония стала первой из постсоветских стран, легализовавших однополые браки. По состоянию на 2023 год, гомосексуальные отношения можно узаконить ещё в 34 странах, в том числе в США, Словении и на Кубе. Однополые браки, заключённые за границей, признаёт и Израиль.

  • В России с декабря 2022 года запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG