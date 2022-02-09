На конференции в Мюнхене в этом году не будет официальной делегации РФ

Российская официальная делегация в нынешнем году не будет участвовать в Мюнхенской конференции, которая считается крупнейшим международным форумом по вопросам безопасности.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, в Москве интерес к мероприятию заметно упал. "Мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность и объективность", - отметила в среду, 9 февраля, Мария Захарова.

Как пишет издание "Коммерсантъ", которое ссылается на свои источники, причин у ситуации две: строгие антиковидные ограничения для обладателей не признанных Евросоюзом вакцин и раздражение российской стороны резкими высказываниями организаторов мероприятия.

В частности, "Коммерсантъ" пишет, что руководитель конференции Вольфганг Ишингер ранее занимал по отношению к России более взвешенную позицию, стремясь даже после начала конфликта вокруг Украины в 2014 году выступать своего рода посредником. В последнее же время Ишингер свою позицию заметно ужесточил и указывал, среди прочего, на ущерб для репутации Германии внутри НАТО, вызванный нежеланием Берлина отказываться от проекта "Северный поток-2" и поставлять вооружения Украине.

Конференция пройдёт на фоне сохраняющейся напряжённости в Европе, которая связана с опасениями Запада относительно возможности российского военного вторжения в Украину. Москва такие планы отрицает.

7 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции. "У Путина нет планов участия ни в каких форматах", - сказал Песков.

Ранее со ссылкой на Ишингера сообщалось, что он предложил Владимиру Путину изложить свою позицию участникам форума в Мюнхене, выступив перед ними в режиме видеоконференции. По словам Ишингера, в Мюнхене в этом году ждут около 35 глав государств и правительств, а также вице-президента США Камалу Харрис, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, около 100 министров иностранных дел и обороны.