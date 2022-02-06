Путину предложили выступить онлайн на конференции в Мюнхене

В предстоящей в феврале в Мюнхене ежегодной конференции по безопасности примут участие федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, а также еще примерно 35 глав государств и правительств.

Приезд Харрис пока формально не подтвержден, но организаторы рассчитывают на ее участие, передало 6 февраля агентство dpa со ссылкой на председателя конференции Вольфганга Ишингера.

Российский президент Владимир Путин, как сообщил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом году участвовать в форуме не планировал. Но Ишингер предложил Путину изложить свою позицию, выступив перед мировыми лидерами в режиме видеоконференции. "Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", – приводит слова Ишингера "Немецкая волна".

Мюнхенская конференция считается крупнейшим форумом по вопросам евроатлантической безопасности. В прошлом году мероприятие из-за пандемии коронавируса прошло в онлайн-формате. В этом году, несмотря на волну "омикрон-штамма", организаторы решили вернуться к привычному режиму, заявив о "колоссальной потребности" личных встреч политиков в сфере безопасности.

Конференция пройдет с 18 по 20 февраля при соблюдении строгих противоэпидемических мер. Вместо обычного числа участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600. На форуме ожидаются президент Украины Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Из США, помимо Харрис, прилетят госсекретарь Энтони Блинкен, а также 30 членов Конгресса.

Издание "Коммерсантъ" писало со ссылкой на информированный источник, что глава МИД России Сергей Лавров в нынешнем году не будет участвовать в конференции в Баварии. В предыдущие годы Лавров почти всегда возглавлял российскую делегацию в Мюнхене, кроме 2007 года, когда там с речью, впоследствии широко цитируемой, выступил Путин, и 2016 года, когда туда летал тогдашний премьер Дмитрий Медведев.