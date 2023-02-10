На концерт в Лужниках с участием Путина набирают массовку за ₽500

По 500 рублей обещают заплатить желающим прийти на концерт-митинг в Москве, приуроченный к годовщине признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Объявления в интернет-каналах, где набирают массовку на киносъёмки и другие мероприятия, обнаружило издание "Можем объяснить".

Кроме того, некоторые студенты московского Политехнического Университета получили сообщения с просьбой прийти на концерт бесплатно и привести друзей. От желающих требуется прислать фотографии своих паспортов для проверки ФСО.

Предположительно, речь идёт о концерте, анонсированном на 22 февраля в Лужниках. Ожидается, что зрителей поприветствует президент России Владимир Путин. Накануне, 21 февраля, он обратится с посланием к Федеральному собранию. Плановая аудитория концерта - 200 тысяч человек, сообщают российские СМИ.

Последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта, через три недели после начала войны против Украины. Шоу было приурочено к восьмилетию аннексии Крыма.

"Можем объяснить" уточняет, что на прошлогодний сентябрьский митинг-концерт по случаю аннексии четырех регионов Украины массовку набирали на то же время - 3 часа, - но тогда оплата массовки была втрое выше: до 1500 рублей.