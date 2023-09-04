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На Красной площади задержали активистку с украинским флагом

Иллюстративное фото

В Москве, на Красной площади, в понедельник задержана активистка, проводившая антивоенный пикет. По сообщению ОВД-Инфо, её зовут Алёна Кожевникова. Она вышла на площадь, завернувшись в флаг Украины. Издание Sota пишет, что Кожевникова не выдвигала никаких требований, она лишь ходила по площади, набросив флаг на плечи.

Кожевникову доставили в отдел полиции по району Китай-город. К ней выехал адвокат от ОВД-Инфо.

Через час адвокат сообщил, что Кожевникову отпустили из отдела. Ей вручены протоколы по статьям о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.

  • Демонстрация флага Украины законодательно не запрещена в России. Тем не менее представители правоохранительных органов периодически задерживают не только тех, кто демонстрирует флаг, но и людей, у которых сочетание жёлтого и синего цветов присутствует в одежде, маникюре или причёске.

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