На Красной площади задержали активистку с украинским флагом

В Москве, на Красной площади, в понедельник задержана активистка, проводившая антивоенный пикет. По сообщению ОВД-Инфо, её зовут Алёна Кожевникова. Она вышла на площадь, завернувшись в флаг Украины. Издание Sota пишет, что Кожевникова не выдвигала никаких требований, она лишь ходила по площади, набросив флаг на плечи.

Кожевникову доставили в отдел полиции по району Китай-город. К ней выехал адвокат от ОВД-Инфо.

Через час адвокат сообщил, что Кожевникову отпустили из отдела. Ей вручены протоколы по статьям о дискредитации российской армии и нарушении правил проведения публичного мероприятия.