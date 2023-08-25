В Москве задержали пенсионера с жёлто-синим букетом

В Москве пенсионера с жёлто-синим букетом обвинили в нарушении порядка проведения митингов. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва".
В День независимости Украины, 24 августа, 64-летний Александр М. пришёл к Кремлю, чтобы возложить цветы к Киевской стеле. Пенсионер был одет в синюю толстовку и жёлтые брюки, в руках нёс жёлто-синий букет – его задержала полиция. Возложить цветы он не успел.
Пенсионера доставили в отделение, где составили на него протокол о нарушении порядка проведения митингов и пикетов. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти стали преследовать россиян из-за одежды и вещей "в цветах украинского флага". В апреле 2022 года москвича оштрафовали на десять тысяч рублей из-за сине-жёлтых кроссовок – их назвали "средством политической агитации". Тогда же к жительнице Пскова приехала полиция из-за жёлто-синего забора.
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