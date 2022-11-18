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На Кубани блогеры, критиковавшие власти, получили реальные сроки

В Краснодарском крае суд признал виновными в краже двух жителей Тимашевска, Станислава Андреева и Алексея Шамардина. Оба приговорены к двум с половиной годам колонии-поселения. По версии суда, они украли несколько дорожных знаков. Их сторонники считают приговор местью за критику властей в интернете.

Станислав Андреев вёл в Youtube канал "Инспектор Андреев", где публиковал свидетельства о правонарушениях со стороны чиновников и полиции. Как рассказал Кавказ.Реалии коллега Андреева, автор канала "Народный контроль Кубани" Игорь Манкевич, "Андреев и Шамардин доставляли огромное количество хлопот власти – силовикам и прокурорам. Их просто решили убрать."

Что касается кражи дорожных знаков, то речь шла о демонтаже двух знаков "парковка для инвалидов" перед мэрией Тимашевска и местным торговым центром. Ранее блогеры послали запрос в администрацию города и получили ответ, что знаки "по дислокации не числятся". Тогда они под видеозапись, в присутствии чиновников и служащих ДПС демонтировали знаки. По словам адвоката Андреева Кнарик Арутюнян, на видео слышно, как чиновники подтверждают, что знаки им не принадлежат и что они не возражают, чтобы блогеры забрали их себе на память. Однако суд квалифицировал демонтаж как тайное хищение.

Адвокат также считает и само уголовное преследование, и приговор местью со стороны силовых структур за общественную и правозащитную деятельность, так как критикуемые Андреевым полицейские не могли быть непредвзятыми в данном деле.

Андреев и Шамардин не признали своей вины и намерены оспорить приговор.

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