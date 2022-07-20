Суд прекратил уголовное дело против блогера Юрия Хованского

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело против блогера Юрия Хованского, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма из-за песни о захвате заложников во время мюзикла "Норд-Ост".

Об этом в среду сообщил, в частности, глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Основанием для решения в отношении блогера, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма", стало истечение срока давности привлечения к ответственности, написал юрист в Telegram.

По информации Чикова, суд также постановил отменить Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий после вступления в силу решения суда.

Ранее стало известно, что Юрию Хованскому изменили статью обвинения на более мягкую - "оправдание терроризма" вместо "оправдание терроризма с использованием СМИ либо интернета ". Также отмечалось, что он не будет отбывать реальный срок, даже если ему вынесут обвинительный приговор.

"На протяжении всего следствия защита настаивала на неверной квалификации, и в итоге адвокатам удалось доказать, что блогер исполнил песню в 2012 году. Тогда подобные действия подпадали под часть 1 статьи 205.2 УК, относящейся к преступлениям средней тяжести и имеющей срок давности привлечения к ответственности шесть лет. Следствию были представлены надлежащим образом заверенные доказательства точной даты совершения деяния", - пишет Павел Чиков. Он отметил, что изначально следствие считало, что Хованский исполнил песню про теракт в театральном центре на Дубровке в 2018 году.