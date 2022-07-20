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Суд прекратил уголовное дело против блогера Юрия Хованского

Блогер Юрий Хованский

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело против блогера Юрия Хованского, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма из-за песни о захвате заложников во время мюзикла "Норд-Ост".

Об этом в среду сообщил, в частности, глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Основанием для решения в отношении блогера, которого обвиняли в публичном оправдании терроризма", стало истечение срока давности привлечения к ответственности, написал юрист в Telegram.

По информации Чикова, суд также постановил отменить Хованскому меру пресечения в виде запрета определенных действий после вступления в силу решения суда.

Ранее стало известно, что Юрию Хованскому изменили статью обвинения на более мягкую - "оправдание терроризма" вместо "оправдание терроризма с использованием СМИ либо интернета ". Также отмечалось, что он не будет отбывать реальный срок, даже если ему вынесут обвинительный приговор.

"На протяжении всего следствия защита настаивала на неверной квалификации, и в итоге адвокатам удалось доказать, что блогер исполнил песню в 2012 году. Тогда подобные действия подпадали под часть 1 статьи 205.2 УК, относящейся к преступлениям средней тяжести и имеющей срок давности привлечения к ответственности шесть лет. Следствию были представлены надлежащим образом заверенные доказательства точной даты совершения деяния", - пишет Павел Чиков. Он отметил, что изначально следствие считало, что Хованский исполнил песню про теракт в театральном центре на Дубровке в 2018 году.

  • Юрия Хованского задержали в июне 2021 года. Семь месяцев он находился под стражей. В декабре блогер подал жалобу на необоснованное лишение свободы в Европейский Суд по правам человека. 29 декабря 2021 года его освободили из СИЗО под запрет определенных действий.
  • За исполнение песни Хованский принёс извинения. При этом он настаивал, что исполнял её в 2012 году, а вторая часть статьи, по которой его изначально обвинили, в нынешнем виде появилась только в 2016 году. По словам блогера, чтобы дело не развалилось, следствие нашло подставных свидетелей, которые заявили, что он пел песню и в 2018 году, напоминает "Медуза".

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