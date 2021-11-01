На Кубани из-за "поборов" гроб привезли к местной администрации

К администрации Тимашевского района в Краснодарском крае на носилках принесли тело умершей. По словам её сына, сотрудники местного морга трое суток не принимали труп и требовали денег.

Видео с трупом перед администрацией опубликовал канал "Тимашевск без цензуры". На нём мужчина становится на колени перед носилками и эмоционально рассказывает: "Третьи сутки веду борьбу в одиночку, третьи сутки не могу мать сдать. Помогите Владимир Владимирович [Путин], помогите "Единая Россия", остановите".

Собравшиеся говорят, что привезли труп из соседнего Калининского района, имеют все положенные документы, но в морге отказываются принимать умершую. Там утверждают, что тело должно быть доставлено местным бюро медико-социальной экспертизы. Стоимость транспортировки – семь тысяч рублей.

Жители Краснодарского края также утверждают, что аффилированные ритуальные фирмы оказывают услуги по завышенным ценам, но именно их настоятельно рекомендуют в морге.

К людям, собравшимся у администрации, вышел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко. Сперва он заявил, что действия доведенных до отчаяния людей – это нарушение общественного порядка, а затем – что "общественный резонанс нам нежелателен".

Глава Тимашевского района Андрей Палий под постом с видео в Instagram заявил, что ситуация является аморальной и недопустимой, у власти есть вопросы к работе морга и ритуальных кампаний. Прокуратура начала проверку.

Заместитель исполнительного директора ассоциации "Совет муниципальных образований Краснодарского края" Григорий Киселев в разговоре с Кавказ.Реалии отметил, что деятельность бюро медико-социальной экспертизы не относится к органам местного самоуправления, это федеральная структура.

"Вместе с тем власти Тимашевского района оперативно отреагировали на ситуацию, когда новость вышла уже в федеральную новостную ленту. Порядок в сфере ритуальных услуг наводить нужно, но это межведомственное взаимодействие. Вопросы к поборам при погребении и "своих" ритуальных фирмах возникают практически во всех регионах – и в Волгограде, и в Дагестане", - сказал Киселев.

В 2019 году жительница Самарской области привезла открытый гроб с телом мужа к зданию областного правительства. До этого тело мужчины две недели находилось в морге – у его гражданской жены не было денег на похороны. Одна из ритуальных фирм требовала 50 тысяч рублей, позже женщине удалось договориться о похоронах за 8 тысяч. Однако провести их не дали представители конкурирующей ритуальной фирмы. Умершего удалось похоронить лишь после вмешательства властей.