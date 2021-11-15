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На Кубе перед Маршем за перемены задержаны десятки активистов

Задержание участника антиправительственной демонстрации в Гаване, июль, 2021 год  

Сотрудники кубинской полиции и органов госбезопасности окружили дома нескольких политических активистов, в том числе драматурга-диссидента Юниора Гарсии, сообщает радио Marti. 15 ноября в стране должен пройти Гражданский марш за перемены.

Юниор Гарсиа – активист и создатель сообщества Archipiélago в Facebook. Его участники требуют от коммунистического правительства восстановить права кубинцев и освободить политических заключенных. Гарсиа создал сообщество после июльских протестов за свободу и против диктатуры, во время которых были задержаны тысячи участников. Это акция стала крупнейшей за последние тридцать лет.

15 ноября сторонники Archipiélago договорились выйти на Гражданский марш за перемены в разных городах Кубы. Юниор Гарсиа планировал пройти с белой розой в руках до набережной Малекон в Гаване накануне – в воскресенье.

Окна Юниора Гарсии, закрытые кубинским флагами
Окна Юниора Гарсии, закрытые кубинским флагами

Но в этот день его дом окружили сотрудники полиции, госбезопасности, а также сторонники действующего правительства. Они не дали активисту выйти из дома. Когда он попробовал пообщаться с ними из окна, соседи сверху спустили кубинский флаг.

О сотрудниках правоохранительных органов рядом с домом сообщали и другие активисты. "Сегодня с самого утра на моей улице полно агентов госбезопасности. Но я их не боюсь. Меня больше пугает ложь, коррупция и отсутствие свободы и достоинства, с которыми мы живём уже слишком долго", – написала искусствовед Каролина Барреро.

Управление по делам религии позвонило нескольким служителям церкви и пригрозило арестом в случае, если они примут участие в марше. На что один из них – отец Альберто Рейсе Писа – ответил: "Мы проповедуем Евангелие, а Евангелие Иисуса Христа говорит о свободе, о справедливости и об истине. Это то, чего просит наш народ. Если арест – это цена, которую нужно заплатить, то мы, следуя Евангелию, готовы на это".

По мнению правящей Коммунистической партии протесты проходят при поддержке США и являются попыткой свергнуть правительство. Участникам несогласованных акций грозит арест.

  • Ряд кубинский журналистов сообщали, что начальство запретило им выходить из дома 15 ноября. Также правительство Кубы временно аннулировало аккредитацию у пяти журналистов испанского информационного агенства Efe. Двое из них позже смогли восстановить документы.

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