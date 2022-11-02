На культуру для аннексированных регионов выделили 954 млн

Проекты, победившие в конкурсе на президентские гранты, получат почти 954 миллиона рублей из федерального бюджета. Тематикой конкурса заявлялась интеграция аннексированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в "единое культурно-историческое пространство".

Всего на конкурс, по подсчётам организаторов, поступили 3392 заявки из 84 регионов России. Из них были выбраны 143 победителя, которые помимо бюджетных средств, планируют привлечь более 444 миллионов рублей.

Больше всего денег получит "Фестиваль Русское лето. ZaРоссию" – более 109 миллионов рублей. Заявитель – околокремлёвская структура ЭИСИ – описывает проект как "яркий запоминающийся фестиваль патриотической направленности" в конце лета. В заявке описывается уже прошедшая череда таких праздников в регионах России.

Более 36 миллионов рублей будет выделено из бюджета на мастерскую новых медиа для участников из аннексированных Донецкой и Луганской областей. Среди руководителей мастерских значатся Арам Габрелянов, телерадиоведущий Владимир Соловьёв и Владимир Табак, которые формируют провоенный дискурс в российском инфополе.

На постановку балета "Война и мир" в Донецком театре оперы и балета, а также на проведение сопутствующих лекций и мастер-классов выделят почти 36 миллионов рублей. Ставить балет и читать лекции будут в том числе Андрей Петров и Григорий Белов из театра "Кремлёвский балет".

Фестиваль школьной классической литературы "Поколение Z" получит четвёртый по размеру бюджетный грант – более 35 миллионов рублей. В рамках этого проекта планируется обучить не менее двухсот педагогов из аннексированных Донецкой и Луганской областей театральному искусству и создать в их школах тридцать театральных лабораторий, в которых будут заниматься не менее тысячи учеников.

По подсчётам телеграм-канала "Сирена", созданного бывшими сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией, проектам-победителям в трёх предыдущих подобных конкурсах был выделен 991 миллион рублей.