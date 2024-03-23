На Куйбышевском НПЗ возник пожар после удара беспилотника

В ночь на 23 марта пять регионов России подверглись атакам беспилотников. Есть погибший и пострадавшие. В ударах российские власти обвинили Украину.
В Белгородской области из-за атаки беспилотников погиб один местный житель, ещё двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также утром был обстрелян Белгород – есть пострадавшие, повреждены дома, добавил он.
В Самарской области ударам беспилотников подверглись Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтяные заводы, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. На первом загорелась колонна первичной переработки нефти, атаку на второй удалось отбить. Жертв и пострадавших нет.
Ранее глава международного нефтетрейдера Gunvor Group Торбьёрн Торнквист говорил, что Россия теряет до 600 тысяч баррелей переработанной нефти в день из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Власти Украины считают российские НПЗ легитимными целями.
По информации Минобороны России, всего ночью было уничтожено 12 беспилотников: по пять над Брянской и Белгородской областями и по одному – над Воронежской и Саратовской. Самарской области в списке нет.
По словам губернаторов Воронежской и Брянской областей, пострадавших и разрушений из-за атак дронов в их регионах нет.
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Минобороны России отчитывается о "пресечении" украинских атак и сообщает о сбитых ракетах и дронах над территорией России. Есть разрушения и жертвы. В большинстве случаев Киев эти сообщения не комментирует.
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