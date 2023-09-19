Зеленский в Генассамблее ООН: Россия не имеет права на ядерное оружие

Россия не имеет права обладать ядерным оружием. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления перед Генассамблеей ООН. Трансляцию вёл телеканал Настоящее время.

"XX век научил весь мир воздерживаться от использования ядерного оружия, не развертывать его и не угрожать им", — сказал Зеленский в начале выступления.

Зеленский также затронул тему продовольственной безопасности. "Украинские порты были заблокированы Россией, Днепр остаётся мишенью для дронов", — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Москва изпользует продовольственный кризис в качестве оружия, чтобы заставить других признать оккупированные украинские территории частью России.

"Я надеюсь, что многие из вас поддержат нашу инициативу для того, чтобы сохранить сухопутные маршруты для экспорта зерна", — обратился к собравшимся президент Украины.

Вместе с тем Зеленский раскритиковал некоторые европейские страны "делают из зерна триллер". "Может показаться, что они играют свою собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену "московскому актёру", — отметил Зеленский.

Президент Украины также жёстко раскритиковал Россию за использование в качестве оружия энергоносителей.

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