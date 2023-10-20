Два "Васильича" под портретом "Иваныча"

Если вдруг верить профессору Соловью, в Китай ездил не Путин. В Китае был его двойник по кличке "Васильич". Cам Путин, у которого по сведениям Соловья кличка "Иваныч", как обычно помирает дома в Москве. Из Пекина "Васильич" летит в Пермь, где на совете физкультурников его принимает за настоящего Путина Ирина Винер и гневно жалуется ему на то, что международные чемпионаты лишились "самой популярной песни - гимна России". В ответ высокий гость предлагает крыть врагов разгулом демократии, что в наблюдателей вселяет новую порцию сомнений: настоящий ли царь. Из Перми тот же человек направляется к месту боевой славы Евгения Пригожина, в штаб российских войск в Ростове-на Дону, где под портретом очевидного Владимира Путина заслушивает доклад очевидного Васильевича - начальника Генштаба В.В. Герасимова - о положении дел на фронте. За этим маршрутом следят эксперты программы "Лицом к событию": военный эксперт Владислав Селезнев, спортивный обозреватель Владимир Шмурнов, политический аналитик Максим Гликин. Ведущая Елена Рыковцева.

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