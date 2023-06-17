На мать погибшего срочника написали донос о "дискредитации" армии

В Тюменской области на Аллу Фатхелисламову, мать погибшего срочника, составили протокол по статье административного кодекса о так называемой дискредитации российской армии после интервью "Новой газете Европа". Об этом Фатхелисламова рассказала порталу 72.ru.

Сын Фатхелисламова Афанасий Подаев был призван на срочную службу, его отправили на границу в Белгородскую область. В конце прошлого года он погиб там под обстрелом.

В конце мая "Новая газета Европа" опубликовала интервью с близкими погибшего — отцом, сестрой и матерью. Через несколько дней на мать погибшего срочника написала донос Анна Коробкова. Какие именно высказывания Фатхелисламовой стали поводом для протокола — неизвестно.

Издание 72.ru отмечает, что Коробкова, написавшая донос, регулярно жалуется в полицию и на других россиян с антивоенной позицией. Например, антрополог Александра Архипова рассказывала, что Коробкова писала доносы на её коллег, которые давали комментарии телеканалу "Дождь".

На саму Архипову тоже была написана жалоба. Антрополог связалась с автором под именем "К.", чтобы узнать, почему этот человек пишет доносы. Предположительно, "К." и есть Коробкова.

"Доносительство у меня "в крови". Мой дед был советским офицером на фронте с 1942 по 1945 годы. Он был сексотом НКВД, о чем сам мне откровенно говорил", — ответила вероятный автор жалобы в письме Архиповой.