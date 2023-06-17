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Армия России обстреляла Угледар, в Брянской области атакован нефтепровод

Последствия обстрелов, Донецкая область

За минувшие сутки российская армия 20 раз обстреляла город Угледар в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Погиб один человек, есть разрушения.

Поступали сведения об ударах в Сумской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и других областях. Имеются погибшие и раненые. Власти всех обстрелянных регионов сообщают о разрушениях домов и объектов гражданской инфраструктуры. В Харьковской области погибли двое волонтёров.

Минобороны Украины тем временем заявило, что украинские военные наступают по нескольким направлениям и практически везде имеют тактический успех. По данным украинской стороны, российская армия на Бердянском и Мариупольском направлениях снимает войска с других участков фронта и увеличивает огневое воздействие. ВСУ сталкиваются со сплошным минированием полей.

В России минувшей ночью дроны попытались атаковать нефтепровод "Дружба" в Брянской области. Об этом написал в телеграме губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, российские ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию "Дружба". Сбиты три беспилотника.

По сведениям телеграм-канал Mash, ночью возле нефтепровода "Дружба" в районе города Новозыбков были слышны несколько взрывов.

Mash также пишет о попытке поджога релейного шкафа на железнодорожных путях от Новолипецкого металлургического комбината. По данным телеграм-канала, на днях сотрудники военной охраны обнаружили повреждённый релейный шкаф на станции Чугун-2 Юго-Восточной железной дороги. Диверсанты якобы пытались вскрыть его и уничтожить, но не смогли.

Комбинат производит 17% всей стали в России и поставляет чугун и стальные заготовки для оборонных предприятий.

Об обстрелах приграничных с Украиной регионов рассказал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Минобороны России в сводке на 17 июня заявило, что в пятницу российская армия нанесла групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. В сообщении ведомства говорится, что цель удара достигнута, объект поражён. Украинская сторона это заявление пока не комментировала.

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