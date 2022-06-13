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На московского депутата Люсю Штейн завели дело о дискредитации армии

Люся Штейн (слева) и Мария Алёхина

На московского муниципального депутата, участницу Pussy Riot Люсю Штейн завели дело по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает проект "Осторожно новости". За что именно завели дело, пока неизвестно.

Протокол поступил в Останкинский районный суд – по месту прописки Штейн, которая в апреле уехала из России. Тогда она объяснила отъезд тем, что после начала войны в Украине ей надоело терпеть репрессии в отношении себя и своих близких.

В августе Штейн был назначен год ограничения свободы по так называемому санитарному делу за призывы к акциям протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года. В апреле она покинула страну, издание "Можем объяснить" утверждало, что депутат даже не стала снимать контрольный браслет Федеральной службы исполнения наказаний. В середине мая МВД России объявило Люсю Штейн в розыск.

По данным Avtozak Live, с начала войны в России заведено более 2400 административных дел о дискредитации армии и более 60 уголовных дел по новой уголовной статье "о фейках", наказание по которой предполагает до 10 лет лишения свободы.

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