На народном сходе в Москве против итогов выборов есть задержанные

Кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов провел вечером в четверг в Москве народный сход против итогов прошедших на прошлой неделе выборов.

Сообщается о задержании двух человек. Это, как рассказал сам Лобанов, Данила Рябцев и Арсений Кузьмин. Их повезли в ОВД Раменки.

Судя по видеозаписям в Твиттере кандидата, на сход у памятника Индире Ганди пришли несколько десятков человек. "Людей становится всё больше. И это несмотря на то, что у нас не только украли голоса, но и пытаются украсть возможность выражать протест", - написал политик во время акции.

Участники схода единогласно проголосовали за резолюцию против фальсификации результатов выборов через электронное голосование.

Таже в четверг в Москве полицейские задержали муниципального депутата Сергея Власова и еще двоих участников протестного митинга КПРФ на Пушкинской площади 20 сентября - Александра Богомолова и Артема Бобрикова. По словам Власова, полицейские пришли к нему домой и повезли в ОВД "Печатники". Других задержанных доставили в отделы районов Ховрино и Академический.

Помимо этого, как пишет "Медиазона", полицейские пришли домой к вывигавшейся в Госдуму активистке Ксении Безденежных. Она дверь не открыла. Причину визита сотрудники МВД не назвали. О пришедших домой участковых "ОВД-Инфо" также рассказал москвич Марк Франгулян.

Утром в четверг сообщалось, что к кандидатам в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову и Марине Литвинович пришли полицейские, чтобы выдать предостережения прокуратуры о незаконности проведения несогласованных акций. Об этом они сами рассказали в социальных сетях. Литвинович в этой связи написала, что 25 сентября КПРФ планирует провести в крупнейших городах страны встречи с избирателями против фальсификаций на выборах. Встреча с избирателями и митинг это две большие разницы, добавила она.

Вечером 20 сентября - на следующий день после завершения выборов в Госдуму - КПРФ и другие кандидаты провели на Пушкинской площади Москвы митинг против результатов голосования. Выступавшие рассказывали о фальсификациях при подсчете голосов и требовали отмены итогов. Задержаний не было.

Группа московских кандидатов от разных политических сил создала коалиционный комитет за отмену дистанционного электронного голосования. Многие из кандидатов, подписавших заявление о комитете, были поддержаны "Умным голосованием" сторонников Алексея Навального и заняли в своих округах вторые места после провластных кандидатов. Некоторые из них утверждают, что электронное голосование лишило их победы.