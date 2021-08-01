На Олимпиаде восемь спортсменов лишились аккредитации

Оргкомитет Олимпиады в Токио лишил аккредитации восьмерых спортсменов, среди которых двое дзюдоистов из Грузии. Важа Маргвелашвили и Лаша Шавдатуашвили вышли за пределы Олимпийской деревни, что запрещено правилами.

Оба спортсмена в Токио завоевали серебро в своих категориях и уже завершили выступления. Как рассказали в сборной Грузии, спортсмены хотели осмотреть достопримечательности после соревнований и вышли на прогулку незадолго до отъезда домой.

Кроме того, организаторы расследуют ещё одно дело против спортсменов из неназванной сборной. Они распивали алкоголь в парке, что тоже запрещено правилами.

За минувшие сутки положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде сдали 18 человек. Всего выявлено 259 случаев COVID-19 среди людей, связанных с Играми.

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Днём ранее в самом Токио впервые зафиксировали более четырех тысяч новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за все время пандемии. Правительство страны заявляет, что ухудшение ситуации никак не связано с Олимпиадой.

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