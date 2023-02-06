На пороге катастрофы. Крым страдает от экологических преступлений России

Развязанная Россией война в Украине помимо всего прочего наносит огромный урон окружающей среде. Рытье окопов, перемещение техники, стрельбы, утечки нефтепродуктов уничтожают природу, в том числе и аннексированного Россией Крыма, и Черного моря. Негативные экологические последствия такой деятельности будут ощущаться десятилетиями. Если события будут развиваться по самому плохому сценарию, восстановить первозданную экосистему, например, Крыма будет вообще невозможно.

Украинские чиновники и специалисты в области охраны природы регулярно заявляют о значительном экологическом ущербе, вызванном действиями российской армии с начала вторжения. К концу прошлого года сумма ущерба в масштабах всей страны достигла 1,5 триллионов гривен (41 миллиард долларов), подсчитали в Государственной экологической инспекции Украины. В Единый реестр убытков внесли 1042 случая нанесения вреда окружающей среде.

От войны уже пострадала треть лесного фонда Украины (около 3 миллионов гектаров), сообщили в Оперативном штабе по фиксации российских экологических преступлений на территории Украины. Из-за пожаров на нефтехранилищах, промышленных предприятиях и в жилых домах в воздух попадают опасные продукты горения. Плодородные земли загрязнены химическими веществами, которые содержатся во взрывчатке. Около трети территории Украины нуждается в разминировании, на что уйдет не меньше десяти лет. Сохраняется угроза подрыва дамбы на Каховской ГЭС. В зоне оккупации находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС.

Акватории морей засоряются химическими веществами, выделяющимися при пуске ракет

Все это относится к материковой части Украины. На Крымском полуострове активные боевые действия пока не ведутся. Однако с первых дней войны этот украинский регион, аннексированный в 2014 году, стал для российской армии ключевым плацдармом для наступления на юг Украины. Там разместили военную технику, вооружение, боеприпасы, нефтепродукты, личный состав.

"Город Джанкой и прилегающие к нему районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории Крыма, откуда осуществляется передислокация российских оккупационных войск, вооружения и военной техники из РФ", – заявляют в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В одном только полевом парке у села Медведевка Джанкойского района, по данным украинской разведки, размещается 750 единиц военной техники.

Переброшенная в Крым российская авиация рассредоточена на десяти военных аэродромах и двух авиазаводах. В акватории Черного моря дежурят корабли, подводные лодки и вспомогательные суда Черноморского флота РФ. Вся территория полуострова охвачена сетью комплексов противовоздушной обороны, а на военных полигонах регулярно проводятся стрельбы и учения. При этом некоторые стрельбища находятся либо прямо на территории природоохранных зон, как в случае с Калиновским региональным ландшафтным парком, либо непосредственно к ним примыкают, как на мысах Опук и Чауда. Все это оказывает разрушительное влияние на окружающую среду и приводит к катастрофическим последствиям для экологической обстановки.

Крым – зона особой опасности

Наибольший урон крымской природе наносит использование боеприпасов и взрывчатых веществ в ходе подготовки войск. Российская армия с 2014 года регулярно устраивала стрельбы в аннексированном Крыму, но в ходе полномасштабного вторжения в Украину они многократно участились.

"Растительный и земляной покров на территории военных полигонов нещадно уничтожается взрывами от снарядов и мин во время учений мобилизованного контингента, а также движением военной (гусеничной и колесной) техники. Это в свою очередь приводит к исчезновению видов растительного и животного мира, а также к эрозии почв и изменению рельефа местности, опусканию уровня грунтовых вод", – рассказал Радио Свобода бывший инженер лесного хозяйства Дмитрий Демчук, проживающий в Судаке.

Продукты взрыва губительны для всего живого, поскольку эти реагенты по большей части состоят из серы."Если это происходит на почве, контакт с росой, туманом – и все это превращается в серную кислоту, растительность выгорает", – объяснял в 2021 году основатель Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

Говоря о том, какой ущерб действия российских войск наносят природе полуострова, Дмитрий Демчук отмечает, что "экосистему Крыма нужно рассматривать как единое целое с экосистемой материковой Украины, которая формировалась веками, тысячелетиями". "Если военные действия идут на материке, в непосредственной близости от полуострова, то это не может не влиять и на экологию Крыма", – подчеркивает он.

Особую тревогу у экологов вызывает строительство линий обороны на территории Крыма. "В связи со строительством оборонительных сооружений в виде окопов и блиндажей уничтожается береговая линия западного и северо-западного побережья Крыма, а также степная часть территории близ Чонгара и на Арабатской Стрелке", – говорит Демчук.

Отравленное море

Война негативно влияет и на экологическую обстановку в Черном и Азовском морях. Боевые стрельбы и учения военных кораблей и подводных лодок РФ наносят непоправимый ущерб этим акваториям, отмечают экологи.

"До войны проблем в экологии Черного моря хватало, но сейчас ситуация ухудшилась в разы. В связи с активностью российских кораблей постоянно происходят выбросы нефтепродуктов и ракетного топлива, плюс [вредное воздействие оказывает] работа самих двигателей. Образуется масляная пленка, которая катастрофически влияет на обмен кислорода между водой и воздухом. Происходит рост бактерий, в море заражается все живое. Это, например, стало причиной рекордной смертности дельфинов в 2022 году", – рассказывает Руслан Жаднов, глава общественной организации "Актив Крыма", которая среди прочего занимается экологическим мониторингом.

"Акватории морей засоряются химическими веществами, выделяющимися при пуске ракет, а также остатками корпусов пусковых частей. На крымских пляжах нередко появляются масляные пятна от разлива судами горюче-смазочных материалов", – добавляет Дмитрий Демчук. По его словам, к гибели дельфинов также приводит воздействие радаров и сонаров, установленных на военных кораблях: "Они просто ослепляют этих морских млекопитающих, дезориентируют их". В результате животные теряют способность добывать пропитание и умирают от голода.

Из-за войны общее число погибших млекопитающих может достигать 50 тысяч особей

В прошлом году по всему черноморскому побережью были найдены тысячи трупов дельфинов, выброшенных на берег. Согласно подсчетам руководителя научного департамента природного парка "Тузловские лиманы" Ивана Русева, общее число погибших млекопитающих может достигать 50 тысяч особей. Это пятая часть всех дельфинов Черного моря.

Сегодня сложно оценить подлинные масштабы экологической катастрофы. Окончательные выводы о размерах ущерба черноморской и азовской акваториям можно будет сделать только после окончания войны.

"В связи с высоким уровнем опасности, вызванным скоплением мин в Черном море, наши экологи могут исследовать ситуацию, в основном опираясь на спутниковые снимки. Брать пробы воды небезопасно. Когда специалисты возьмут пробы, я думаю, показатели могут быть ужасающими. По мнению экологов, с которыми мы плотно сотрудничаем, на восстановление морской экосистемы может уйти до 40 лет", – говорит Жаднов.

Преступление длиной в девять лет

Обострение экологических проблем Крыма началось не в феврале 2022 года, а с момента аннексии. Захватив полуостров, Россия не уничтожала природу целенаправленно, а, наоборот, пыталась создать позитивную повестку вокруг него как курортной и заповедной зоны, отмечают специалисты. Однако на деле всё становилось только хуже.

Помимо уже упомянутых стрельб и учений наибольший урон крымской природе наносят три фактора, рассказали Радио Свобода в общественной организации "КрымSOS". Во-первых, это увеличение российского военного контингента в Крыму. Число военнослужащих выросло втрое, а вместе с ними в регион переехали члены их семей, что увеличило антропогенную нагрузку. Во-вторых – применение экологического законодательства РФ (менее строгого, чем в Украине), которое не берет под охрану многие редкие виды животных и растений. В-третьих – оккупационная политика перераспределения водных ресурсов. Из-за переброски русел горных рек истощились запасы воды во многих районах Крыма. Кроме того, из-за снижения уровня воды в реках оказались под угрозой исчезновения некоторые виды пресноводных рыб.

Строительство моста через Керченский пролив, во время которого в воду вывалили более миллиона кубометров загрязненного токсичными отходами песка, взятого со шламохранилища соседнего химического предприятия, "также имело необратимые последствия для экосистемы Керченского полуострова и акватории Черного и Азовского морей", – говорит Дмитрий Демчук. По его словам, явным признаком нанесенного природе ущерба можно считать то, что азовский бычок практически перестал заходить на нерест.

К этому можно добавить размещение радиолокационных станций на полуострове, которые плохо влияют на здоровье людей. "Их, кстати, россияне не брезгуют устанавливать в зоне жилой застройки", – отмечает Руслан Жаднов.

Местным жителям запомнится, что в период аннексии природоохранные законы часто нарушались в угоду крупному бизнесу, связанному с руководством России. Местная администрация смотрела на это сквозь пальцы. Так было, например, со строительством арт-кластера "Таврида" в охранной зоне заповедного мыса Меганом или с застройкой территории Форосского парка на Южном берегу Крыма.

Пока всеобщее внимание занято "специальной военной операцией" (так в России называют войну в Украине), в Крыму под шумок затеваются новые стройки, нарушающие природный баланс. В конце 2022 года жителей Черноморского района на северо-западе республики огорошили новостью о скором начале строительства мусоросжигательного завода.

Как компенсировать нанесенный природе ущерб

По итогам войны Украина намерена добиться от России возмещения нанесенного экологического вреда, в том числе и в Крыму. Но для начала размеры ущерба нужно подсчитать. "Украинское правительство и экологические группы должны документировать все случаи нанесения вреда окружающей среде Крыма. Необходимо вести реестр экологического вреда, нанесенного государству Украина, украинским гражданам и юридическим лицам. Кроме того, было бы хорошо привлекать международные организации вроде Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) на помощь украинским властям для проведения оценки экологической ситуации Крыма, в частности методом дистанционного мониторинга", – заявили в "КрымSOS".

Руслан Жаднов сетует на то, что в настоящее время не существует действенных механизмов взыскания ущерба окружающей среде, причиненного войнами. "Мы должны стать примером для других стран. Экологам необходимо плотно работать вместе с юристами над созданием международного трибунала. А когда Россия предстанет перед ним, необходимо будет включить в выплаты репараций и сумму ущерба, нанесенного экологии. К сожалению, деньги не смогут за один день вернуть нам все то, что мы сейчас теряем, так как на восстановление экосистемы уйдут десятилетия", – говорит общественник.

Аналитик "КрымSOS" Евгений Ярошенко в комментарии для Радио Свобода заявил о том, что Киев может использовать международные судебные учреждения для привлечения России и ее должностных лиц к ответственности за уничтожение окружающей среды аннексированного Крыма.

Речь идет, во-первых, о Постоянной палате третейского суда (ППТС). В 2020 году этот орган признал, что своими действиями в Азовском море и Керченском проливе Россия нарушает Конвенцию ООН по морскому праву. Большинство требований Украины, в том числе по защите и сохранению морской среды, палата сочла приемлемыми. Если окончательное решение примут в пользу украинской стороны, ППТС может обязать Россию компенсировать ущерб, нанесенный вредной деятельностью.

Еще одним судебным органом для взыскания ущерба с России может стать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Туда можно подать жалобу о систематическом нарушении прав человека в Крыму, вызванном ухудшением окружающей среды со стороны РФ. "В перспективе ЕСПЧ может признать Россию виновной в нарушении прав жителей Крыма и обязать ее возместить убытки. Кроме того, в ЕСПЧ могут также подать индивидуальную жалобу лица, считающие, что ухудшение окружающей среды в Крыму привело к нарушению их прав", – отмечает эксперт.

Третьей инстанцией, куда можно будет обратиться с экологическими исками, является Международный уголовный суд (МУС). У него нет юрисдикции в отношении чисто экологических преступлений, "однако [он] может расследовать экологический вред как составляющую военных преступлений, преступлений против человечности или преступлений геноцида, совершенных на территории Украины", – говорит Евгений Ярошенко. О подаче материалов об экологических преступлениях РФ в этот судебный орган ранее заявлял и глава прокуратуры в АР Крым и городе Севастополь Игорь Поночёвный.

"Если ППТС и ЕСПЧ могут быть механизмами привлечения РФ как государства к ответственности за отдельные виды экологически вредной деятельности, то МУС может стать инструментом индивидуальной уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории Украины, независимо от гражданства или должностного положения подозреваемого", – заключил аналитик "КрымSOS".