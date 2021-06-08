На процессе по делу о гибели MH-17 судьи знакомятся с выводами следствия

На процессе в суде Гааги по делу о катастрофе малазийского пассажирского "Боинга" на востоке Украины со вторника начинается представление улик и материалов, собранных участниками международного следствия.

Обвинение выступает в рамках стартовавших днём ранее слушаний этого дела по существу.

Как заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, его коллегию интересует, прежде всего, каким типом ракеты в июле 2014-го года был сбит лайнер, откуда снаряд был запущен, и причастны ли к трагедии четверо подсудимых.

После нескольких лет совместной работы члены международной следственной группы в мае 2018 года заключили, что "Боинг", следовавший регулярным рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит из ракетно-зенитного комплекса "Бук", принадлежавшего российской армии, а именно 53-ей бригаде ПВО под Курском.

Ответственность за гибель пассажирского рейса правительство Нидерландов возложило на Россию. Москва причастность к крушению отрицает.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал 7 июня, что по делу могут рассматриваться "разные версии", но Россия не является частью расследования и повлиять на происходящее в суде не может. По словам Пескова, в Кремле следят за проходящим в Нидерландах судом и принимают во внимание информацию о рассмотрении дела, в том числе "альтернативную". Что он имеет в виду под альтернативной информацией, Песков не пояснил.

На борту сбитого 17 июля 2014-го года лайнера находились 298 человек, большинство – подданные Нидерландов. Погибли все пассажиры и члены экипажа. Международное следствие полагает, что "Боинг" был сбит с территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам.

Обвиняемых по делу, которое слушается в Окружном суде Гааги, четверо, трое из них - граждане России. Это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков); старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский; подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый – гражданин Украины, командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко. Ни один из обвиняемых в суд не явился, только Пулатов представлен адвокатами.

Следящий за процессом журналист Антон Наумлюк отмечает, что 290 гражданских исков родственников погибших к обвиняемым – на момент начала слушаний по существу - пополнились еще девятью. Они требуют возмещения лишь морального ущерба - в качестве символа справедливости.

По мнению журналиста расследовательского проекта Bellingcat Христо Грозева, все собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что именно Россия поставила ракету к комплексу "Бук", из которого был сбит рейс MH-17. "Мы видели так много взаимно подтверждающих доказательств, что в целом не существует другого объяснения - кроме факта того, что оружие предоставила Россия", - подчеркнул журналист в беседе с "Немецкой волной". Издание напоминает, что Грозев был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении "Боинга".

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Судебный процесс по делу о катастрофе начался 9 марта 2020 года в Нидерландах с обсуждения предварительных вопросов.

Как отмечает судья Стинхейс, что суд намерен "проследить всю цепочку вплоть до российского командования". Пока никому, кроме четверых подсудимых, обвинения не предъявлялись.