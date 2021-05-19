Экс-глава ополчения "ДНР" отсудил у Bellingcat 340 тысяч рублей

Октябрьский суд Санкт-Петербурга обязал группу Bellingcat выплатить бывшему командиру так называемого "Народного ополчения Донбасса" Игорю Безлеру 340 тысяч рублей – в качестве компенсации морального ущерба.

Интернет-издание также обязали выпустить опровержение сведений о причастности Безлера к крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе в 2014 году. Об этом в среду сообщила в Telegram объединённая пресс-служба городских судов.

Безлер подал иск из-за статьи под названием "Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию MH-17" и доклада "Птичка полетела к вам". Суд признал некоторые сведения, опубликованные в этих материалах Bellingcat, порочащими честь и достоинство Игоря Безлера, отмечает РБК.

Безлер настаивал на выплате компенсации в полмиллиона рублей, но суд сумму снизил.

Иск против расследовательского проекта один из бывших лидеров сепаратистов подал в сентябре 2020 года. Публикации опираются на перехваченные Службой безопасности Украины (СБУ) переговоры комбрига о летящей высоко над тучами "птичке". В этих статьях подполковника называют только "важным свидетелем" катастрофы, но отмечают, что именно его подчиненные могли сообщить о пассажирском рейсе MH-17 российским военным, приняв его за украинский военный борт.

Истец считает, что в Bellingcat "ложно интерпретировали" его телефонные звонки и "прямо идентифицировали" как лицо, причастное к авиакатастрофе.

В результате крушения лайнера 17 июля 2014 года погибли все находившиеся на борту 298 человек. Международная следственная группа считает, что самолёт был сбит ракетой из комплекса "Бук", полученного из России. При этом эксперты предполагают, что установку перегоняли через территории, которые контролировал Игорь Безлер.

Москва причастность к крушению неоднократно отрицала.