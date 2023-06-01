На пути к разделению. Елена Сорокина - о железном занавесе

Рано или поздно война между Украиной и Россией закончится, но мы не можем предугадать, каким образом и когда именно это произойдет. Однако вот о чём можно говорить уверенно: Россия на многие годы останется изолированной от Европы и всего западного мира, вне зависимости от того, сохранил ли себя у власти Владимир Путин или его сменит кто-то из кремлёвской элиты. Отношения Москвы и Запада, скорее всего, будут в чём-то напоминать холодную войну периода Леонида Брежнева: образовательные программы не работатают, культурный обмен заморожен. Европа не примет русских туристов ещё очень долго, по причинам безопасности и соображениям морального порядка.

На фоне того утверждений кремлёвской пропаганды о том, как русских якобы ненавидят на Западе, Государственная дума приняла законопроект, позволяющий изымать у граждан заграничные паспорта для проверки. Россия будет искать новых партнеров и сферы влияния в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, а то и закрывать за ненадобностью свои консульства в Европе. Большой разрыв образуется образуется в области коммуникации между обычными россиянами: между теми, кто уехал из страны по тем или иным причинам, и теми, кто остался дома и поддерживает агрессию против Украины.

Нас разделит плотный железный занавес

Несмотря на то, что в стране растёт недовольство экономической ситуацией, коррупцией, ходом военных действий, несмотря на опасения поражения в войне, две трети населения, по некоторым ланным, по-прежнему поддерживают действия Кремля. Социолог Алексей Левинсон утверждает, что в российском обществе преобладает депрессивный дискурс, в частности, у пожилых, бедных, малоинформированных, озабоченных бытом женщин. Для них важно, чтобы над ними была власть, которую они считают сильной и надежной, чтобы они чувствовали себя живущими в великой стране. Скудость повседневной жизни должна быть как-то компенсирована величием державы.

Ориентируясь на эту часть электората, Путин принял решение о передаче иконы Андрея Рублева "Троица" Русской православной церкви. Для президента это рациональный поступок, наверняка одобренный его сторонниками (тем самыми женщинами), придающий дополнительную энергию обществу. Это энергия агрессии: Россия, похоже, в целом не испытывает проблем с теми, кто готов идти и убивать в независимой соседней стране. Об этом твердит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев: в вооружённые силы с начала года принято почти 120 тысяч добровольцев и контрактников. Политолог Владимир Пастухов интерпретирует это так: электорат Путина поверил в своё бессмертие и требует применить ядерное оружие, не понимая, что получит в ответ.

Значительная часть общества на этом фоне уверяет саму себя в "нормальности" происходящего: продолжают работу рестораны и театры, наступление тёплого времени года отмечают велосипедными пробегами. В то же время после начала войны из России уехало, по некотомым данным, свыше миллиона человек, чаще всего образованные и предприимчивые молодые люди, которые способны обустроить свою жизнь за границей, выучить языки и добиться успеха в новых странах пребывания. Вряд ли они когда-нибудь найдут взаимопонимание теми, кто жаждет объявить всякого несогласного с "генеральной линией" Кремля иноагентом и врагом народа. Ситуация, похоже, будет развиваться по корейскому сценарию, когда один народ представляет две различные системы ценночтей и различные идеологии.

Эксперты считают, что от россиян не следует ожидать покаяния и после окончания военных действий, а вот желание снова поехать в Европу, скорее всего, появится у многих. "Будут рассказывать друг другу, какое было тяжелое время, как все устали от войны и как хорошо, что "все наконец-то кончилось". И больше ничего", - считает пражский политолог Александр Морозов. Но скорее всего, мы ещё долго не увидим россиян в ЕС - точно так же, как не видим жителей Северной Кореи в западном мире. Нас разделит плотный железный занавес.

Елена Сорокина – журналист и политолог, живёт в Чехии



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции