В Твери в одном из дворов "похоронили" Путина и Шойгу

В Твери в одном из дворов "похоронили" президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Фото импровизированной могилы прислали подписчики SOTA. На нём в сугробе стоят портреты Путина и Шойгу с траурными лентами и российский флаг.

На минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу предложил повысить возраст призыва в армию на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва до 30 лет.

Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В сентябре президент Путин объявил так называемую частичную мобилизацию, по которой в армию призвали, по официальным данным, 300 тысяч гражданских лиц. Сейчас призыв по мобилизации остановлен, однако указ о её проведении продолжает действовать.

По данным журналистов Русской службы Би-би-си и "Медиазоны", на 9 декабря в ходе войны России с Украиной погибли более десяти тысяч российских военнослужащих, 430 из них – это мобилизованные россияне. При этом, как отмечают журналисты, реальные потери среди мобилизованных могут быть выше.

Минобороны России в последний раз отчиталось о потерях в день начала мобилизации – 21 сентября. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, потери составили 5937 человек. Пентагон в ноябре заявил, что по его оценке, потери убитыми и раненым у России и Украины составили приблизительно по 100 тысяч человек у каждой.

Это не первая подобная антивоенная акция в России после российского вторжения в Украину. 27 сентября неизвестные активисты оставили на могиле родителей Владимира Путина на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге записку с жалобой на поведение их сына. На плакате в виде страницы из школьного дневника было написано: "Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведёт! Прогуливает уроки истории, дерётся с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!"

10 октября в Петербурге была задержана 60-летняя Ирина Цыбанева, которую обвинили в осквернении могилы родителей Путина. В оставленной ею записке президент России назывался "маньяком", автор пожелала ему смерти, о которой, с её точки зрения, "молит весь мир".

10 марта 2019 года активист Карим Ямадаев установил "надгробие" российского президента у здания Следственного комитета в Набережных Челнах. За организацию "похорон Путина" он отбыл 28 суток административного ареста. После этого активисты "Бессрочного протеста" предложили ставить подобные "памятники" в своих городах.

В апреле 2019 года подобие чёрной кладбищенской плиты с фотографией Владимира Путина установили напротив Исаакиевского собора активисты движения ''АгитРоссия". В своем телеграм-канале они объяснили эту инсталляцию так: ''За принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России".