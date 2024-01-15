На Сахалине военный получил почти 3 года колонии за отказ воевать в Украине

На Сахалине военный суд назначил 2 года и 9 месяцев колонии общего режима военнослужащему за отказ от участия в боевых действиях, говорится на сайте суда.

Согласно приговору, в августе 2023 года осуждённый отказался выполнить приказ командира об отправке в зону боевых действиях.

В сообщении суда сказано, что осуждённый "поставил под сомнение принцип единоначалия", что "отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины". Суд также счёл отягчающим обстоятельством то, что военнослужащий отказался воевать в период мобилизации.

Судя по картотеке суда, суд вынес приговор в отношении жителя города Анивы Дениса Агличеева, передаёт Сибирь.Реалии.