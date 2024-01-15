На Сахалине военный получил почти 3 года колонии за отказ воевать в Украине

На Сахалине военный суд назначил 2 года и 9 месяцев колонии общего режима военнослужащему за отказ от участия в боевых действиях, говорится на сайте суда.
Согласно приговору, в августе 2023 года осуждённый отказался выполнить приказ командира об отправке в зону боевых действиях.
В сообщении суда сказано, что осуждённый "поставил под сомнение принцип единоначалия", что "отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины". Суд также счёл отягчающим обстоятельством то, что военнослужащий отказался воевать в период мобилизации.
Судя по картотеке суда, суд вынес приговор в отношении жителя города Анивы Дениса Агличеева, передаёт Сибирь.Реалии.
- В сентябре 2022 года, с началом мобилизации для войны против Украины, российские власти ужесточили уголовную ответственность за неисполнение приказа, избиение командира, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 — 15 лет. В том числе, в уголовном кодексе появилась статья о сопротивлении начальнику в период боевых действий или мобилизации. Она также предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
- Российские власти объявили мобилизацию в сентябре 2022 года. Было объявлено, что план по набору военнослужащих исполнен, однако сама мобилизация не прекращалась. Это позволяет армии не отпускать со службы мобилизованных и контрактников.
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