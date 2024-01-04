Тревоги: москвичей, россиян и лично Александра Григорьевича

Президент Беларуси требует гарантий безопасности и безбедной жизни для себя и своей семьи после своего ухода с поста. То есть во-первых, не исключает такого ухода, во-вторых, боится расправы. Жителей не чужой ему России, как выясняется, тоже в первую очередь заботит личная безопасность. Тревожат их беспилотники и другого рода атаки на города и населенные пункты РФ. Москвичей отдельно беспокоят проблемы с подачей тепла и света в тридцатиградусный мороз. Хороший вопрос, с чем связана авария на столичной подстанции Бескудниково. Поводы для тревоги анализируют: журналист Александр Полозов, политик Сергей Бульба, психолог Алексей Шустов, московский муниципальный депутат Нодари Хананашвили. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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