Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На Сахалине военный разбил губу начальнику – ему дали 7 лет колонии

Фото лекции с сайта Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, 16 июня 2023 года

Военный суд в Южно-Сахалинске приговорил Александра Пушанкина к семи годам колонии строгого режима по статье о насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации. Об этом сообщается на сайте суда, имя обвиняемого называют Сибирь.Реалии.

Согласно приговору, Пушанкин, будучи недовольным приказом начальника, ударил командира в лицо – у того лопнула верхняя губа. Это случилось 16 февраля 2023 года. Суд специально уточнил, что преступление Пушанкин совершил в период мобилизации. Об окончании мобилизации в России на войну против Украины было объявлено ещё в октябре, однако президентского указа о её окончании до сих пор нет.

Помимо срока, Пушанкина лишили звания сержанта. Суд прошёл в военной части. После оглашения приговора солдатам прочитали лекцию об уголовной ответственности военных "за совершение преступлений против военной службы в период мобилизации".

  • С началом мобилизации россиян на войну против Украины в России ужесточили наказание за неисполнение приказа, избиение начальника, оставление части, дезертирство, нарушение правил службы и утрату военного имущества. Большинство статей теперь предусматривают сроки до 15 лет.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG