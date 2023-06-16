На Сахалине военный разбил губу начальнику – ему дали 7 лет колонии

Военный суд в Южно-Сахалинске приговорил Александра Пушанкина к семи годам колонии строгого режима по статье о насильственных действиях в отношении начальника в период мобилизации. Об этом сообщается на сайте суда, имя обвиняемого называют Сибирь.Реалии.

Согласно приговору, Пушанкин, будучи недовольным приказом начальника, ударил командира в лицо – у того лопнула верхняя губа. Это случилось 16 февраля 2023 года. Суд специально уточнил, что преступление Пушанкин совершил в период мобилизации. Об окончании мобилизации в России на войну против Украины было объявлено ещё в октябре, однако президентского указа о её окончании до сих пор нет.

Помимо срока, Пушанкина лишили звания сержанта. Суд прошёл в военной части. После оглашения приговора солдатам прочитали лекцию об уголовной ответственности военных "за совершение преступлений против военной службы в период мобилизации".