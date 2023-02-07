Осуждённого за дезертирство снова отправили на войну, он попал в плен 

Военнослужащего российской армии Николая Карташева, осуждённого за самовольное оставление части, несмотря на приговор снова отправили на войну в Украину, где он попал в плен, сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на мать военного.
По словам Ирины Карташевой, накануне ей позвонили с украинского номера и дали трубку сыну, который и рассказал о случившемся. "Хорошо, что он живой, остальные мертвы", - цитирует "Медиазона" мать солдата, которому, с её слов, пообещали обмен на находящихся в российском плену украинских военных.
16 декабря прошлого года ефрейтора Николая Карташева, служившего в десантной части под Псковом, а затем отправленного на территорию Украины в зону боевых действий, приговорили к году лишения свободы условно. По версии следствия, он самовольно покинул расположение части, отправившись в Ростовскую область.
- В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих – как тех, кто уклонился от призыва на службу по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины, – заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.
- В феврале текущего года в Госдуму внесли поправки в федеральный закон "О статусе военнослужащих", согласно которым солдаты в период мобилизации или военного положения могут быть подвергнуты дисциплинарному аресту без решения суда. Если документ будет принят, то арестовывать военнослужащих смогут их командиры или представители военной полиции. По действующему законодательству решение об аресте может принять только гарнизонный военный суд. При этом СМИ и правозащитники неоднократно сообщали о нарушениях прав мобилизованных, которые, попав на территорию Украины, отказываются ехать на передовую. В частности сообщалось о наличии нескольких "подвалов для отказников" в Донецкой области. Военнослужащие содержатся там в фактически в пыточных условиях, без должного питания, медицинской и юридической помощи.
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