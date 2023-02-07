Осуждённого за дезертирство снова отправили на войну, он попал в плен 

Военнослужащего российской армии Николая Карташева, осуждённого за самовольное оставление части, несмотря на приговор снова отправили на войну в Украину, где он попал в плен, сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на мать военного.

По словам Ирины Карташевой, накануне ей позвонили с украинского номера и дали трубку сыну, который и рассказал о случившемся. "Хорошо, что он живой, остальные мертвы", - цитирует "Медиазона" мать солдата, которому, с её слов, пообещали обмен на находящихся в российском плену украинских военных.

16 декабря прошлого года ефрейтора Николая Карташева, служившего в десантной части под Псковом, а затем отправленного на территорию Украины в зону боевых действий, приговорили к году лишения свободы условно. По версии следствия, он самовольно покинул расположение части, отправившись в Ростовскую область.