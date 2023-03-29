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На Сахалине закрасили граффити с Земфирой после жалобы единоросса

Земфира

В Южно-Сахалинске закрасили граффити с российской певицей Земфирой. Ранее этого требовал депутат Сахалинской областной думы от "Единой России" Александр Шарифулин.

В феврале 2023 года Шарифулин опубликовал фото граффити и написал, что "уже давно следовало почистить "авгиевы конюшни" отечественной культуры". Он заявил, что с начала войны "некоторые звёзды российской эстрады начали делать не только подлые, но и откровенно антигосударственные заявления".

"Эти люди годами разлагали умы подрастающего поколения трансляцией извращенных западных представлений о жизни, зарабатывали колоссальные состояния и не несли никакой ответственности. Один из таких примеров – Земфира, когда-то популярная певица, неоднократно публично выступавшая против страны и её армии", – заявил депутат.

Земфира осуждает российское вторжение в Украину. В феврале 2023 года Минюст России внёс певицу в реестр иностранных агентов – за поддержку Украины, концерты в "недружественных странах" с антивоенными высказываниями и поддержку от иностранных источников.

  • Портрет Земфиры появился на стене трансформаторной подстанции в Южно-Сахалинске в 2019 году. Сибирь.Реалии пишет, что он был подарком поклоннице певицы на новоселье. До рисунка это была "типичная грязная стена, расписанная матами, заклеенная старыми рекламами", рассказывала заказчица граффити.
  • Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато.

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