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На Сахалине завели уголовное дело из-за сноса памятника Гагарину

Памятник Юрию Гагарину (иллюстративное фото)

На Сахалине возбудили уголовное дело из-за сноса памятника Юрию Гагарину в городе Невельске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки ведомство установило, что памятник снесли в июне по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа. При этом у властей не было проекта организации работ по сносу памятника и муниципального контракта на проведение соответствующих работ.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Также в отношении вице-мэра Невельска возбуждено административное дело по статье "самоуправство".

Сейчас памятник находится на хранении на территории администрации Невельского городского округа.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал отреставрировать монумент и установить его до 1 сентября в центре Невельска. Руководство города объясняло решение о демонтаже тем, что памятник находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал космонавта Юрия Гагарина одним из символов России, на который никому нельзя позволять посягать.

  • В начале августа в Невельске нашли среди мусора обломки памятника в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Ранее памятник стоял на въезде в город. На этом месте сейчас решено строить автозаправку, сообщает администрация города.
  • Памятник в Невельске был установлен в 1971 году к 10-ой годовщине полета человека в космос. Он представляет собой стелу с барельефом летчика-космонавта Юрия Гагарина. В 1978 году стела была отреставрирована силами жителей города и установлена на въезде в Невельск.

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