На Сахалине завели уголовное дело из-за сноса памятника Гагарину

На Сахалине возбудили уголовное дело из-за сноса памятника Юрию Гагарину в городе Невельске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

В ходе проверки ведомство установило, что памятник снесли в июне по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа. При этом у властей не было проекта организации работ по сносу памятника и муниципального контракта на проведение соответствующих работ.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Также в отношении вице-мэра Невельска возбуждено административное дело по статье "самоуправство".

Сейчас памятник находится на хранении на территории администрации Невельского городского округа.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал отреставрировать монумент и установить его до 1 сентября в центре Невельска. Руководство города объясняло решение о демонтаже тем, что памятник находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал космонавта Юрия Гагарина одним из символов России, на который никому нельзя позволять посягать.

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