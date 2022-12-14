Лидеры Косова подписали заявку на вступление в Евросоюз

Лидеры частично признанной Республики Косово подписали заявку на вступление в Европейский союз. Подписи под документом поставили президент Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца, сообщает Балканская служба Радио Свобода.

Церемония подачи заявки состоится 15 декабря в Праге, столице Чехии, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что подача властями Косова заявки станет крахом соглашений Приштины и Белграда.

Косово, населённый преимущественно албанцами бывший автономный край Югославии, в 2008 году провозгласило независимость. С 1999 года его территория не под контролем Сербии и находится под протекторатом ООН. Сербские войска были выведены с территории Косова в результате заключения мирного соглашения после военного вторжения стран НАТО, целью которых называлось спасение албанского населения области от геноцида.

Около 100 стран-членов ООН признали независимость Косова, но республика не признана Сербией, а также такими странами, как Россия, Китай, несколькими государствами ЕС.

Сербия с 2012 года имеет статус кандидата в члены Евросоюза.