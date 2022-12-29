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Власти Сербии заявили о разборе баррикад на севере Косова

Сожжённые грузовики в Митровице

Заграждения, установленные этническими сербами на севере частично признанной республики Косово, будут убраны в течение ближайших суток-двух. Такое заявление сделал президент Сербии Александр Вучич после того, как США и Европейский союз призвали к деэскалации в регионе.

Когда именно начнутся работы по разбору баррикад, пока не ясно. В городе Косовска-Митровица в четверг утром были подожжены грузовики, которые протестующие использовали для блокирования дорог. Предположительно, автомобили подожгли местные сербы, которые не согласились с решением Вучича, передаёт с места событий Балканская служба Радио Свобода.

Напряжённая обстановка на севере Косова сохраняется с ноября. Тогда сотни полицейских и юристов уволились, протестуя против решения Приштины запретить использование автомобильных номеров, выпущенных в Сербии.

28 декабря Вашингтон и ЕС выступили с совместным заявлением. "Мы призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принять незамедлительные меры для безоговорочной деэскалации, воздерживаться от провокаций, угроз или запугивания", – подчёркивается в заявлении.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич сказал в среду, что Белград готов к взаимодействию, но не привёл подробностей. Ранее на этой неделе сообщалось, что Вооруженные силы Сербии на границе с Косово приведены в боевую готовность вслед за аналогичной мерой Приштины.

Косовские власти накануне, в попытке снизить напряжённость, объявили о переводе под домашний арест бывшего полицейского, этнического серба Деяна Пантича. Его помещение под стражу 10 декабря привело к тому, что сотни разгневанных сербов начали блокировать трассы и парализовали движение через пропускные пункты на границе с Сербией. Пантича арестовали по обвинению в причастности к атаке на чиновников, которые, в частности, занимались подготовкой выборов в местные органы власти на севере Косова.

Белград не признаёт независимости Косова, провозглашённой в 2008 году. Большинство двухмиллонного населения республики составляют этнические албанцы, численность сербов оценивается примерно в 120 тысяч.

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