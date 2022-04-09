На "шпагате". Мерхат Шарипжанов – о восточном княжении

В начале апреля Комитет национальной безопасности Казахстана сделал заявление из разряда невероятных: задержан злоумышленник, который сознался в подготовке покушения на президента страны Касым-Жомарта Токаева и "ряда действий террористического характера против других официальных лиц страны". От текста заявления повеяло холодком, знакомым тем, кто помнит советские времена: задержанный был представлен, до начала судебного разбирательства, агентом разведки неведомой страны, в его доме была обнаружена снайперская винтовка ("иностранного", конечно же, производства, впрочем, другого стрелкового оружия в Казахстане и не бывает)и крупная сумма в американских долларах. Вишенкой на торте советской выпечки стало дополнение: при обыске также было обнаружено "значительное количество наркотиков".

Балансировать в ситуации, когда развязанная Путиным агрессия приносит свидетельства преступлений российской армии, становится всё труднее

КНБ утверждает, что подозреваемый сознался также и в том, что "получал задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов". И вот эта, как бы невзначай упомянутая деталь кажется главной в сказочной истории, рассказанной стране в тот момент, когда Токаев решает принципиальную для себя задачу: отмыть имидж, изрядно запятнанный в начале января, когда президент приказал стрелять на поражение без предупреждения в безоружных демонстрантов в ходе охвативших почти всю страну протестов. При подавлении этого "мятежа", по неполным данным, погибли не менее 230 человек.



Очень важно и то, что многое оппозиционные политики обвиняют Токаева ещё и в предательстве, ставя ему в вину решение обратиться к Владимиру Путину с просьбой ввести войска ОДКБ в Казахстан для помощи в противодействии "20 тысячам иностранных террористов". Войска ОДКБ быстро пришли и очень быстро ушли, а Токаев до сих пор не дал внятных объяснений, что это были за террористы, каковы были их требования, куда они делись, а главное, зачем понадобилось взывать к Путину, если у Казахстана есть своя армия, национальная гвардия, полиция и войска КНБ. Вместо конкретных ответов на закономерные вопросы о том, кто ответит за смерть неповинных людей, почему многие задержанные подверглись, как они сами и правозащитники утверждают, пыткам, Токаев и его команда занимаются пиар-акциями с призывами "строить новый Казахстан", сравнивая свои пока только обещанные реформы с горбачёвской перестройкой.

Заявление КНБ о подготовке покушения на Токаева похоже на попытку уйти от ответственности: враги, дескать, не дремлют, продолжают строить козни, поэтому необходимо сплотиться вокруг вождя, читается в заявлении КНБ. Упоминание о "русофобских" планах звучит как адресованный одновременно и Москве, и казахстанцам посыл: между невнятными "антироссийскими силами" и теми, кто враждебен Токаеву (а в его лице, согласно советским традициям, и всему Казахстану) ставится знак равенства. Идея послания выглядит как заверение Кремля: в то время, как Россия превращается в изгоя на международной арене из-за агрессии против Украины, Токаев помнит, кому он обязан получением ярлыка на княжение. А "внутренним" оппонентам отправлено предупреждение: критика Токаева в связи с его просьбой к Путину о помощи приравнивается отныне к русофобии и чревата обвинениями в связях с иностранной разведкой. Той самой, которая якобы пытается не только создать атмосферу "русофобии" в Казахстане, но и физически устранить президента страны и членов его правительства.



Примечательно, что за несколько дней до заявления КНБ заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов, находясь с визитом в ЕС, сообщил: его страна не станет содействовать России в попытках обхода санкций. По словам Сулейменова, Казахстан соблюдает санкционный режим, а также уважает территориальную целостность Украины. Политик добавил: "Вопреки запрету российских властей называть нападение на Украину "войной", в Казахстане мы это называем тем, что есть". При этом Казахстан продолжит инвестировать в экономику России и привлекать инвестиции для России: "По-другому наша экономика не работает".

Эти два заявления, сделанные с интервалом всего в несколько дней, показывают, в какой непростой ситуации оказался Токаев. Судя по действиям КНБ, так называемые реформы будут не столько похожи на горбачевские, сколько окажутся схожими с "реформами" назарбаевскими. А на мировой арене Токаевy необходимо дистанцироваться от Путина, чтобы самому не схлопотать санкции, но при этом сохранить "евразийско-союзнические" отношения с Москвой, помня об обязательствах перед старшим партнёром. Балансировать в ситуации, когда каждый день развязанной Путиным агрессии приносит свидетельства преступлений российской армии, становится всё труднее. Токаев, скорее всего, понимает: любая развязка войны очевидно приведет к ослаблению Путина, а то и к демонтажу выстроенной им системы, а это в свою очередь способно повлечь за собой кардинальные изменения и на постсоветском пространстве. И вот тогда совсем по-другому и совсем в других условиях придется объяснять детали того, что на самом деле произошло в январе 2022 года.

Мерхат Шарипжанов – обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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