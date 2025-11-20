На совещании с Путиным российские военные заявили о взятии Купянска

Кремль вечером 20 ноября показал кадры встречи совещания президента России Владимира Путина с военными. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, президент посетил один из командных пунктов группировки "Запад", где провёл совещание с участием начальника Генштаба и командующего группировки "Запад". Обсуждалась ситуация на фронте в Украине, в частности в городах Константиновка в Донецкой области и Купянск в Харьковской, на которые наступают российские военные.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о том, что российские военные ведут наступление на всех направлениях. Прозвучало утверждение, что российские войска взяли под контроль город Купянск, где, однако, остаются украинские военные, от которых российская сторона ожидает сдачи в плен. По словам Путина, в районе станции Купянск-Узловой якобы заблокированы 15 батальонов ВСУ.

Также утверждается, что бои идут в границах города Константиновка, а в Покровске - ещё одном городе в Донбассе, где идут уличные бои - российские военные контролируют 70% территории.

Предыдущее такое совещание с участием Путина прошло 25 октября. Тогда тоже говорилось о ситуации в Купянске и Покровске, при этом утверждалось, что украинские военные окружены, и должны быть созданы условия для их сдачи в плен. С тех пор, судя по открытым источникам, российские войска продвинулись в Покровске, в Константиновке и Купянске линия фронта почти не изменилась. Украинские военные не сообщали об оставлении Купянска.

В своём выступлении Путин также назвал руководство Украины "преступной группировкой", которая "сидит на золотых горшках" (по всей видимости, имеется в виду расследование коррупции в компании "Энергоатом", приведшее к отставке двух министров украинского правительства). Путин вновь заявил об уверенности в достижении целей так называемой СВО, то есть вторжения в Украину. Он не прокомментировал сообщения о мирном плане, по утверждениям СМИ, составленном США при участии российского представителя Кирилла Дмитриева.



