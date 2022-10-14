На свободу вышел осужденный по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков, приговоренный к шести годам в колонии в августе 2020 года. Об этом сообщается в телеграм-канале группы поддержки осужденных по этому делу.

Вячеслав Крюков провел в колонии больше двух лет, до этого он столько же находился в московском СИЗО. На момент ареста в марте 2018 года Вячеславу было 19 лет.

6 августа 2020 года суд в Москве приговорил семерых обвиняемых по делу "Нового величия" к условным и реальным срокам заключения, признав их виновными в создании экстремистского сообщества. Руслан Костыленков был приговорён к 7 годам лишения свободы, Пётр Карамзин – к 6,5 и Вячеслав Крюков – к 6 годам. Дмитрию Полетаеву суд назначил 6 лет условного срока, Максиму Рощину – 6,5 лет условно, Марии Дубовик и Анне Павликовой – 6 лет и 4 года условно соответственно. Кроме того, осуждённым на срок от 1 до 5 лет запретили вести публичные страницы и писать комментарии в интернете.