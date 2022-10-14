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На свободу вышел осужденный по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков

Вячеслав Крюков

На свободу вышел осужденный по делу "Нового величия" Вячеслав Крюков, приговоренный к шести годам в колонии в августе 2020 года. Об этом сообщается в телеграм-канале группы поддержки осужденных по этому делу.

Вячеслав Крюков провел в колонии больше двух лет, до этого он столько же находился в московском СИЗО. На момент ареста в марте 2018 года Вячеславу было 19 лет.

  • 6 августа 2020 года суд в Москве приговорил семерых обвиняемых по делу "Нового величия" к условным и реальным срокам заключения, признав их виновными в создании экстремистского сообщества. Руслан Костыленков был приговорён к 7 годам лишения свободы, Пётр Карамзин – к 6,5 и Вячеслав Крюков – к 6 годам. Дмитрию Полетаеву суд назначил 6 лет условного срока, Максиму Рощину – 6,5 лет условно, Марии Дубовик и Анне Павликовой – 6 лет и 4 года условно соответственно. Кроме того, осуждённым на срок от 1 до 5 лет запретили вести публичные страницы и писать комментарии в интернете.
  • Уголовное дело в отношении "Нового величия" возбудили в марте 2018 года. По версии следствия, семеро молодых людей, младшей из которых было 19 лет, а старшему – 33 года, создали экстремистское сообщество и готовили государственный переворот. Адвокаты подсудимых доказывали, что уголовное дело – результат провокации сотрудников правоохранительных органов, а самого сообщества "Новое величие" никогда не существовало.

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