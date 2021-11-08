Последние известия из Вашингтона вдохнули новую жизнь в досье Кристофера Стила, знаменитый сборник компромата на Дональда Трампа. Досье, подготовленное отставным британским разведчиком, содержало сведения крайне скандального свойства. По версии трампистов, Стил исполнял заказ предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Никакой роли в президентских выборах досье не сыграло, поскольку Трампа уже выбрали президентом, почти не упоминал досье в своем докладе и специальный прокурор Роберт Мюллер, расследовавший возможный сговор Трампа с Москвой. Однако информацию, переданную Стилом, ФБР использовало для получения ордера для слежки за одним из сотрудников Трампа, тогда ещё кандидата в президенты.



На этом основании 45-й президент стал утверждать, что все обвинения против него основаны на ложных данных и подтасовках, а расследование Мюллера было незаконным с самого начала. Расследовать эти подтасовки было поручено спецпрокурору Джону Дарэму. Дарэм не оправдал надежд Трампа, не управившись к новым выборам. Но администрация Джо Байдена подтвердила полномочия Дарэма, и он продолжает свое расследование.

Россия подбросила Стилу реальный компромат на Трампа вперемежку с выдумками для сведения избранного президента

По ордеру Дарэма 4 ноября арестовали Игоря Данченко. Обвинение называет его главным источником Стила. Уроженец Перми, выпускник Пермского и Луисвиллского университетов, Данченко с конца 1990-х жил в Вашингтоне и был одним из координаторов программы Конгресса "Открытый мир", по которой США посетили сотни молодых российских лидеров. Позднее он работал в одном из авторитетных вашингтонских исследовательских центров, Институте Брукингса, где стал соавтором Фионы Хилл, впоследствии советника президента Трампа по России, и ее коллеги Клиффорда Гэдди. Он, в частности, добыл диссертацию Путина и сумел доказать, что это сочинение – фактически плагиат. В книге "Мистер Путин: оперативник в Кремле" Хилл и Гэдди благодарят его: "Мистер Данченко щедро снабдил нас уникальными сведениями о жизни Владимира Путина, его карьере и связях с Санкт-Петербургом... Помимо его интеллектуального вклада, мы особенно признательны Игорю за его замечательную способность находить источники и материалы, которые другие исследователи считают совершенно недоступными". Видимо, эта способность подкупила впоследствии и Стила.

Вскоре после того, как досье было опубликовано, агенты ФБР несколько раз встречались и беседовали с Данченко, который, как полагает спецпрокурор Дарэм, несколько раз солгал им и за это привлечен теперь к ответственности. На первом судебном слушании адвокат Данченко пытался заявить о том, что его клиент не признает свою вину, но судья сказала, что это преждевременно. Данченко, утверждает Дарэм, скрыл от агентов факт своего знакомства с лицом, близким к Хиллари Клинтон, хотя они называли ему это имя. Между тем, по мнению спецпрокурора, именно это лицо было источником некоторых сведений, попавших в досье Стила. Другие четыре пункта обвинения – обратный случай: Данченко указывал агентам в качестве своего источника лицо, которое, по сведениям Дарэма, таковым не было.



Самое интересное, что Дарэм тщательно обходит вопрос о связях Данченко с российской разведкой, хотя и цитирует имейл того самого приближенного к Хиллари лица: "Он слишком молод для КГБ. Но, думаю, он работает на ФСБ. Поскольку он сказал мне, что провел два года в Иране. А когда мы познакомились, он знал обо мне больше, чем я сам". В конце послания стоит подмигивающий смайлик. Шутка? Очень может быть. А вот еще. Два вашингтонских политолога сидят за столом в перерыве мероприятия, к ним подходит третий и говорит: если им доведется работать в администрации и у них будет доступ к секретной информации, то он знает, с кем поговорить, чтобы "подзаработать деньжат". Третьим был как раз Данченко. Тоже, конечно, шутка. Но именно после нее (дело было в мае 2009 года) им заинтересовалось ФБР. Оказалось, Данченко в прошлом регулярно встречался с двумя российскими дипломатами, о которых было известно, что они сотрудники разведки. Разработка шла ни шатко ни валко, а когда ФБР наконец решило обратиться за ордером на слежку, Данченко покинул США и дело закрыли.



Данченко подозрения в его сотрудничестве с российской разведкой называет "клеветой". Но если подозрения справедливы, то всё сразу встает на свои места. Досье Стила – отнюдь не фейк. Многие сведения, содержащиеся в нем, подтвердились, некоторые оказались ошибочными, а некоторые проверить невозможно. Кристофер Стил в недавнем интервью ABC News говорил:

"Я готов признать, что не все в досье точно на сто процентов". Это относится и к самому красочному эпизоду пребывания Трампа в Москве в 2013 году, его развлечений с проститутками в номере московского отеля, будто бы записанных на видео. "Если запись существует, почему же она не опубликована?" – спросил его интервьюер. "В этом нет необходимости, – ответил Стил. – Русские сочли, что они приобрели ценный актив в лице Дональда Трампа, когда он стал президентом США".



Иными словами, Россия подбросила Стилу реальный компромат на Трампа вперемежку с выдумками для сведения избранного президента. Ведь он только говорил, что ещё никто в истории не обращался с Россией жестче, чем он. А на самом деле был самым удобным для Москвы президентом.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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