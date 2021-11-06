В США обнародованы обвинения россиянину, источнику "досье Стила"

Гражданин России Игорь Данченко, арестованный 4 ноября в рамках расследования специального прокурора Джона Дарэма, обвиняется в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований.

Данченко, независимый аналитик, проживающий в Соединенных Штатах около двадцати лет, предоставил информацию бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу, которая была использована в так называемом "досье Стила". В досье содержались, как выяснилось позже, большей частью фальшивые сведения о российских связях Дональда Трампа. "Досье" стало одним из поводом для начала российского расследования ФБР, в ходе которого изучались контакты Дональда Трампа и людей из его окружения с представителями России. Расследование закончилось, по большому счету, ничем, а в президентство Трампа прокурору Дарэму было дано указание выяснить были ли достаточные основания для начала российского расследования.

Игорь Данченко обвиняется по пяти пунктам. В 2017 году во время собеседований с агентами ФБР, изучавшими данные из "досье Стила", Данченко сообщил агентам ФБР, что глава Российско-американской торговой палаты рассказал ему, что во время президентской кампании 2016 года Трамп "сотрудничал" с режимом Владимира Путина. В действительности подобного разговора не было. Согласно обвинительному документу, Данченко скрыл от следователей, что часть информации, переданной им Стилу, он получил от функционера Демократической партии, близкого чете Клинтонов и участвовавшего в качестве волонтера в избирательной кампании Хиллари Клинтон. Информация о сексуальных эскападах Дональда Трампа во время его пребывания в отеле в Москве также поступила от Данченко, в разговорах с ФБР он утверждал, что она подтверждается разными источниками. Но в обвинительном заключении говорится, что его источники не передавали ему подобных данных.

Дача ложных показаний федеральным агентам является серьезным преступлением. Обвиняемому может грозить до пяти лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.