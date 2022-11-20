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На телеканале "Муз-ТВ" в песне заглушили слова "война" и "мир"

Певица Zivert

На телешоу "Битва поколений" в эфире российского телеканала "Муз-ТВ" заглушили в песне слова "мир" и "война". Руководство шоу отказалось комментировать это происшествие. Песня, которую исполняла молодая певица Zivert, не имела политического содержания и была о любви.

В телешоу "Битва поколений" соревнуются поп-звёзды, исполнявшие некогда популярные шлягеры, и молодые певцы, перепевающие их на свой лад. Певица Zivert выбрала для исполнения песню группы "Гости из будущего" под названием "Всё решено", написанную в 2004 году. В песне о любви есть слова "Мы голосуем за мир, но снова в моде война". Когда Zivert дошла до этой фразы, слова "мир" и "война" были заглушены с микрофона.

Ведущий "Битвы поколений" Константин Анисимов не стал комментировать заглушку, посоветовав журналистам обратиться в пресс-службу "Муз-ТВ"; там тоже пока не ответили на запросы прессы. Также комментариев не дали ни Zivert, ни первая исполнительница песни - солистка "Гостей из будущего" Ева Польна, сообщает "Холод".

Телеканал RTVI отметил, что слово "война" недавно заглушили и в в телешоу "Новые танцы" на ТНТ — в песне исполнителя Синекдоха Монток "Как не быть молоком". При этом песня также не несла общественно-политического заряда.

  • Поп-певица Zivert в 2018 году выступала с концертами в аннексированном Крыму. В 2020 году у неё были заявлены концерты в Одессе и Киеве, но артистка отменила их "из-за нестабильной политической ситуации".
  • После начала военного вторжения в Украину 24 февраля в России введён ряд новых цензурных ограничений. В частности, прессе и блогерам рекомендуется называть боевые действия в Украине не войной, а "специальной военной операцией". За использование в их отношении слова "война" авторам может грозить наказание по новым административным статьям о распространении фейков о российской армии или о её дискредитации.
  • По подсчётам "ОВД-Инфо" и "Медиазоны", с 24 февраля в России заведено 4033 административных дела по статье о дискредитации российских вооружённых сил. Против 248 человек были возбуждены уголовные дела за антивоенную позицию.

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