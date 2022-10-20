"Полувоенное полуположение". Рунет о новых мерах Путина

Владимир Путин ввёл военное положение на аннексированных этой осенью украинских территориях (это Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская области). В соцсетях гадают, что стоит за эти решением и что изменится вместе с ним для местных жителей и армий воюющих сторон.

Дмитрий Корнейчук:

Зачем Путлер ввёл военное положение в аннексированных областях?

Все просто. Захвачены территории, где местное население относится, мягко говоря, с неодобрением к России. Которая уничтожила их дома, убила родных, лишила родины. Поэтому необходимо превратить захваченных украинцев в рабов, лишив их гражданских прав. Такое себе «крепостное право»-2022. Собственно, это Путлер и делает с помощью военного положения. Методы царей и большевиков…

Ещё больший интерес в России вызывает то, что отдельные элементы военного положения вводятся и во многих других регионах.

Александр Коляндр:

За частичной мобилизацией последовало частичное военное положение.

Алексей Нарышкин:

Ой, так Путин сейчас делает с военным положением и режимами готовности в других регионах примерно то же, что и во время ковида. Сами, мол, принимайте решение, надо вам что-то ограничивать или нет.

То есть, военное положение вроде как только в четырёх областях, но по факту всеми прелестями вроде усиленных досмотров и ограничений на въезд/выезд могут пользоваться остальные. Куар-коды вернут?

Екатерина Шульман:

Оба сегодняшних указа прочитала, вижу жесточайший косплей антиковидной политики 2020-2021: двусмысленность, частичность, федерализация поневоле, власть губернаторская, и даже старый друг - режим повышенной готовности. Только в ковид куда определеннее границы закрывали, а сейчас и этого нет: даже в регионах с военным положением езжай, куда хочешь (по крайней мере, на уровне правового статуса).

Илья Будрайтскис:

По факту, диффузное "чрезвычайное положение" по всей стране, ответственность за которое несут все, кроме "суверена", а содержание определяется произвольно на местах. Путин такой Путин..

Майкл Наки:

Владимир Путин, увидев, что мобилизация ударила в первую очередь по нему, решил применить проверенную схему. Неприятные новости должны исходить не от него, а как бы "с мест". Федерация же, в конце концов! Поэтому вместо военного положения по всей стране регионы получили право вводить ВП самостоятельно. И называть его иначе.

Схема была обкатана ещё во время ковида. Мол, какие вопросы – это всё главы регионов, я не при делах. В итоге под соусом введения военного положения на аннексированных территориях (у которых и границ-то нет) – по факту подписан указ, где говорится, что теперь каждый субъект федерации делает чё хочет. Захотят закрыть свои границы? Пожалуйста. Вводить комендантский час? Нет проблем. И всё это без произнесения вслух слова "война" и "военное положение". Самое ироничное, что как раз на оккупированных территориях ничего не поменяется, а вот в разных регионах России под соусом этого приказа будут приниматься различные меры. Особенно на тех, что граничат с фронтом. Удастся ли одурачить население? На какое-то время да. По крайней мере, негативный эффект будет в разы меньше, чем если бы вышел Путин и сказал, да, сорри, трёхдневная война затянулась, теперь у нас "военное положение" без войны. А так, хрен разберёшься, че это за "уровень повышенной готовности", "средний уровень реагирования" и так далее.

Однако, чем больше наблюдаемая реальность будет вторгаться в жизнь россиян, тем меньше этот трюк будет работать. Собственно, с ковидом так и было. Ну а тактика Путина – оттягивать всё, что можно оттягивать, "умри сегодня ты, завтра я". Чёткого плана нет, да и быть не может.

Владимир Пастухов:

Как всегда у Путина, второстепенное и очевидное оказалось раскрашено как ярмарочный балаган, а важное и сущностное было завернуто в три слоя оберточной бумаги серого цвета и продано по цене белого шума. Точнее, так: наделавшее много шума заявление о введении военного положения на всех оккупированных территориях, кроме Крыма, является абсолютной пустышкой, отвлекающим маневром. Там и так без всякого объявления положение хуже военного. А вот невнятное, скороговоркой произнесенное, нечленораздельное упоминание какого-то координационного совета (нет – не оппозиции) при Мишустине, которому каким-то образом еще и должен подсобить Собянин, - это на самом деле бомба, которую решили в путинской манере сначала протащить в паблик контрабандой, а уж потом взорвать. На мой взгляд, речь идет о попытке ввести в стране режим чрезвычайного управления, причем не только экономикой. Создается новая параллельная вертикаль власти взамен старой, заржавевшей. Она, по логике вещей, должна вытеснить обычное рутинное управление через малоподвижный бюрократический аппарат. Или, скажем так, оттеснить его на второй план. Заявленная пирамида координационных комитетов больше всего напоминает цепочку взаимосвязанных штабов по чрезвычайным ситуациям. Ну, это логично – в России теперь вся жизнь есть одна сплошная чрезвычайная ситуация. Таким образом, то, к чему так долго призывали крайне правые деятели вроде Стрелкова или Пригожина, Путин вводит явочным порядком: перевод всей промышленности и экономики на военные рельсы. Началось…

Станислав Кучер:

"То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему указанию и во благо государства". К этой легендарной индульгенции сводится все, что подписывает Путин в эти дни, и прежде всего указ о введении военного положения в оккупированных регионах Украины. Отныне каждый губернатор России имеет право делать в своем регионе в прямом смысле слова все, что захочет. И это не официальное узаконивание того, что и так существовало де-факто. Это именно индульгенция вассалам решать в своих "вотчинах" любые вопросы так, как выгодно им и их местным "кооперативам". Хочешь - собственное ополчение создавай, хочешь - местный бизнес национализируй.

С одной стороны, как заметили некоторые политологи, для Путина это способ дистанцироваться от происходящего, переложив на плечи губернаторов ответственность вообще за все. С другой - и я уверен, что все будет развиваться именно в этом направлении - это мина стремительного действия под тем, что еще осталось от хваленой стабильности в России. Соблазн "почувствовать себя Кадыровым" и так был у многих "удельных князьков", теперь им это разрешили официально.

Фантазии Дюма хватило на то, чтобы, вырвав драгоценную бумагу из рук миледи, Атос однажды воспользовался ей сам. Последствия очередного путинского указа могут оказаться куда интереснее сюжета Дюма. Мы уже привыкли, что самые дикие, казавшиеся еще год назад невозможными сценарии благодаря "мудрой" политике Кремля становятся реальностью. Превращение России в территорию тех самых "удельных княжеств", где "каждый за себя, себе в рот и себе же в голову" уже не кажется такой уж маловероятной перспективой, не так ли?

Параллельно в Кремле судорожно пытаются создать систему чрезвычайного управления, и не только экономикой, как может показаться после "повышения Мишустина". Как командно-административная система, пресловутая "вертикаль" будет сочетаться с новыми полномочиями местных властей - подозреваю, не понимает ни Путин, ни Пригожин, ни Мишустин, вообще никто. Равно как никто не понимает, какую именно войну они собираются продолжать, замораживать или начинать. И с кем.

Но то, что все эти судороги скоро приведут к еще бОльшим потрясениям для России, чем те, к которым вроде успели привыкнуть - по-моему, уже аксиома.

Дмитрий Гудков:

Ну вот и все. Путин устал и за ненадобностью отменил законы.

Что значит его указ: если в Херсоне объявлено военное положение, то губернатор условного Магадана может запретить любую газету и ограбить любую фирму. То есть «ввести элементы военного положения» у себя в регионе.

А элементы – это все, что угодно.

Отменить права и свободы – да, легко. Свобода передвижение, свобода слова, свобода чего угодно – забудьте.

Где что захотят – там то и сделают.

И опять все отдано как бы на откуп губернаторам: Путин ни при чем.

Да, это опричнина.

Все к этому шло, шло – и, наконец, пришло.

Гойда.

Аббас Галлямов:

Для простых граждан введение военного положения означает юридическую фиксацию ситуации, при которой власти, которые, вроде бы, должны их защищать, представляют из себя гораздо большую проблему, чем те, кто на них, как бы, нападает. Именно перед первыми они оказываются полностью беззащитными, в то время как о деяниях вторых знают исключительно по рассказам первых.

Владислав Иноземцев:

Cколько бы власти ни говорили, что военного положения нет и не предвидится, оно постепенно вводится. Сколько бы они ни говорили, что закрытия границ не будет... Продолжите сами. И сделайте выводы

Аркадий Янковский:

Песков:

«Закрытие границ РФ в связи с военным положением не планируется…».

Понятно. Также, как не планировалось проведение Пенсионной реформы, изменений Конституции под Путина и объявления мобилизации…

Кирилл Гончаров:

Границы точно закроют в том или ином виде, думаю, что до нового года.

Иллюзий быть не должно, расширить правоприменение военного положения на всю страну - технический ход, и теперь судя по всему, это прерогатива губернаторов. Начнут с Белгорода, Ростова и далее к центру.

Что тут важно понимать, что опций у власти уже больше, захотят - запретят и выборы, точнее перенесут на неопределённый срок.

Захотят - запретят деятельность партий, и тут уже Яблоко буквально первое в списке, поскольку не вписывается в общий тренд, ведь только Яблоко выступает с позиции мира и прекращения огня.

Почему это не происходит сейчас? Я думаю, что Путин пока не определился с тем, какой он видит страну в ближайшей перспективе, и пока есть неопределённость, сохраняются внешние институты, но в миг могут быть ликвидированы.

Кирилл Рогов:

Разумеется, у этой вчерашней чрезвычайщины, полувоенного полуположения, нет практического смысла с точки зрения проблем, с которыми сталкивается путинский режим в войне с Украиной. Есть, конечно, бонус отмены конституционного порядка. Даже исправив конституцию, как тебе нравится, лучше затем ее отменить. И с правовой точки зрения указ Путина может быть охарактеризован так: введение режима, у которого нет никаких правовых оснований в существующем законодательстве, а значит - никаких ограничений и норм, кроме тех, которые будут придумываться на ходу.

Все это открывает некоторые полезные возможности. Во-первых, новый чрезвычайный порядок позволяет сделать мобилизацию перманентной и размеренной, превратив ее в некоторую региональную рутину, в региональный оброк, за сбор которого - а значит и за мобилизацию - отвечают губернаторы. То есть кончилась путинская мобилизация, началась губернаторская.

Вторая возможность - это введение более строгих наказаний и угроз в отношении несанкционированных протестов, теперь все они подпадают под нарушение получрезвычайного положения, и их возможное жестокое подавление приобретает вид некой легальности.

Но это потенциал. А в текущей деятельности администрации будут планировать мероприятия и меры по реализации особых режимов, а региональные штабы (дублирующие администрацию) будут заседать и принимать решения. Объем административного хаоса возрастет. Идеал нормальности жизни, о сохранении которого Кремль заботился в первые месяцы проведения "СВО", окончательно уйдет в прошлое, на его место придет прописанный теперь указами, перечнями и распорядками идеал ненормальности жизни. Поддержание уровня ненормальности становится как бы прямой обязанностью региональных штабов и губернаторов. При том, что у этой ненормальности как бы нет практического целеполагания.

Все это такие интересные управленческие подвижки, дыхание хаоса. Черты бюрократической эпилепсии, которые являются невесть откуда в ответственные моменты истории.

Денис Греков:

"Ползучее военное положение" - я бы так этот путинский указ назвал. Они тут население варят как лягушку на медленном огне - пока одна часть котла уже кипит, в другой думают, что еще обойдется. Но в целом это уже начало трындеца, судя по всему. Признание, что гипс снимают. Выстроенные в цепочку безумные проекты, по созданию военной экономики и "атлантического вала", которые уже нацелены только на одно - ужесточение режима, информационную изоляцию и подавление любого недовольства.

Я бы на месте тех, кто остается в России, готовился к гуманитарному кризису и думал как обеспечить безопасность без опоры на государство, когда это все дойдет до логического конца. И еще больше бы опасался самого государства - репрессивный аппарат сейчас получит невиданные полномочия и гантели будут совать людям во все места уже без какого-либо стеснения и по любому поводу.

Если можете - уезжайте, если не можете, готовьте запасной аэродром на месте. Что бы ни случилось, вам надо пережить этих некрофилов.

Леонид Гозман:

ПЕРЕВОД СЛОВ ПУТИНА НА РУССКИЙ

Он подписал Указ не о введении чего-то где-то. Он подписал Указ о введении прямой диктатуры на всей территории страны, об отмене Конституции и всех прав всех граждан. Это следует из слов о том, что распоряжения так называемых координационных советов обязательны для выполнения всеми органами власти, организациями и гражданами. Ваше мнение по этому поводу, ваши права, если вы о них еще не забыли, и какие-либо действовавшие ранее законы не имеют никакого значения. Он сделал это не только из-за войны - ему давно надоело делать вид, что в стране, якобы, существуют законы.

Он объявил о войне до последнего – не ясно, правда, чего последнего? Украинского солдата, нашего солдата, последнего иранского дрона? Но до последнего.

Александр Невзоров:

Это существо не имеет ни малейшего представления о том как расхлёбывать ту кровавую кашу, которую оно заварило под влиянием галлюцинаций и наглости. «Военное положение» - бессмысленная мера, которая никак не изменяет ситуацию. Просто путин «методом тыка» пытается воздействовать на непонятные и незнакомые ему процессы. Это очередная глупость, доказывающая, что президент рф, как минимум, профнепригоден.

Путин элементарно не знает, что ему делать и перебирает формальные приёмчики. Ничего нового в этом объявлении нет: военная цензура, произвол дураков в погонах , право власти на любое беззаконие - все это существовало и без сегодняшних деклараций . Обсуждать это скучно.

Олег Пшеничный:

Надо заметить, что Украина при военном положении и всеобщей мобилизации живет месяцами. Есть, правда, нюансы. В Украине все знают, зачем это, и почему. В Украине — республика, то есть там правительство с народом заняты общим делом. В Украине стоит вопрос защиты своего дома от врага. Поэтому люди там даже в тяжелейших условиях — свободны.

В России враг сидит внутри, на голове у народа. И любое новое «положение», «операция» и какая-то любая «—ация» — очередная, более глубокая фаза беспредела и тирании.

В этом принципиальная разница того, что и там и там называется вроде бы одинаково — «военное положение» и «мобилизация».