18 июля Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о положительных результатах тестов на COVID-19 у еще десяти человек, которые имеют отношение к соревнованиям. Коронавирус выявили у трех спортсменов, двое из которых живут на территории Олимпийской деревни. Положительные результаты тестов также оказались у шести работников, которые участвуют в организации игр, и у одного журналиста.

Всего с начала июля коронавирус подтвердили уже у 55 человек, связанных с проведением Олимпийских игр. 17 июля стало известно о первом заболевшем в Олимпийской деревне – его изолировали на 14 дней.

Значительная часть японской публики настроена против проведения Олимпиады. Петицию против проведения Игр подписали 450 тысяч жителей Японии.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год. Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля – на соревнование не пустят зрителей.