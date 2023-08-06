На участке нефтепровода "Дружба" в Польше обнаружили утечку

Польский оператор PERN сообщил об обнаруженной накануне вечером утечке на одной из веток нефтепровода "Дружба". Прокачку на участке остановили.

Утечка на трубопроводе, по которому нефть поступает в Европу из России, была обнаружена недалеко от города Ходеч, в центральной Польше, передаёт 6 августа Reuters. В польской компании PERN отметили, что её специалисты сейчас расследуют причины инцидента.

На месте происшествия, по данным компании, находятся пожарные и аварийно-спасательные службы. Сколько времени займут ремонтные работы, пока не говорится. При этом в PERN отмечают, что угрозы жителям нет.

В июле нынешнего года Евросоюз ввёл 11-й пакет санкций против России. Они предусматривают в том числе прекращение поставок нефти по ветке трубопровода "Дружба", проходящей по территории Беларуси и предназначенной для поставок в Польшу, Германию, Латвию и Литву. Германия и Польша, как отмечает РБК, с начала 2023 года сами отказались от закупок российской нефти. Берлин получал по трубопроводу лишь небольшой объем нефти из Казахстана, поясняли аналитики инвестбанка "Синара" Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.