Швейцария присоединится к новому пакету санкций ЕС против России

Швейцария с сегодняшнего дня присоединяется к санкциям в отношении России из-за её нападения на Украину в рамках 11-го пакета санкций Евросоюза. Об этом говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.

Активы лиц и компаний, попавших под ограничения, будут заблокированы и переданы в государственный секретариат по экономическим вопросам. Физическим лицам будет запрещён въезд в страну и транзит товаров через Швейцарию.

Правительство отмечает, что присоединяется только к тем санкциям, которые были утверждены в июне. Решение о том, присоединяться ли к остальным ограничительным мерам, будет принято в конце лета.

Постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России 21 июня. Новые ограничения включают запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд российских прицепов в ЕС, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных санкций, в частности - ограничение экспорта в третьи страны.

Санкции касаются 30 компаний и 70 человек, на которых возлагают ответственность, в том числе, за ведение войны против Украины и незаконную депортацию украинских детей.

10-й пакет санкций ЕС был принят в конце февраля. Тогда под ограничения среди прочих попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф-банк. Всего санкции затронули 87 физических и 34 юридических лица.

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