"Повышение ставок". Украинский "Байрактар" наносит первый удар

26 октября Украина впервые применила против пророссийских сепаратистов в Донбассе турецкий боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Байрактар". Сначала украинские волонтеры, а затем и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовали кадры, на которых заснят момент удара с дрона по артиллерийской батарее. На видео видно, что снаряд повредил одну из трех артиллерийских установок, но ее расчет смог покинуть место удара без потерь.

В публикации Генштаба ВСУ также говорилось, что удар был нанесен в ответ на обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Гранитное, в результате которого погиб один и были ранены двое военнослужащих вооруженных сил Украины.

Представители самопровозглашенных "народных республик" Донбасса заявили, что применение "Байрактаров" нарушает пункт минского меморандума "о запрете полетов боевой авиации и иностранных БПЛА вдоль линии соприкосновения". Украинские военные утверждают, что беспилотник не пересекал линию разграничения между позициями ВСУ и самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Украина подписала договор о покупке партии турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в начале 2019 года, а в октябре 2021-го договорилась с Турцией о строительстве нескольких учебно-испытательных центров по их обслуживанию.

Пользователям социальных сетей удалось установить место расположения гаубиц Д-30, по которым был нанесен удар, – южнее подконтрольного "ДНР" поселка Тельманово (в рамках кампании по "декоммунизации" в 2017 году переименован в Бойковское). До линии разграничения отсюда – около 13 километров, что примерно соответствует максимальной дальности использования управляемых боеприпасов "Байрактара" (14 км). В середине видеозаписи на экране появляется предупреждение о возможной потере цели – это может означать, что украинские военные действительно старались держать беспилотник в пределах контролируемой ими территории.

Комментаторы, особенно в украинском сегменте интернета, после публикации видео стали восторженно писать о "новых правилах игры", которые украинская армия установила в Донбассе первым боевым применением "Байрактара". Российская реакция была противоречивой: министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в самом факте применения беспилотника, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "поставки турецкого оружия в Донбасс для его использования вооруженными силами Украины могут привести к дестабилизации ситуации в регионе". Российские военные эксперты, в свою очередь, стараются снизить накал страстей и утверждают, что "Байрактарам" могут успешно противостоять современные ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Звездный час" турецких БПЛА, оснащенных современным американским оптическим оборудованием, пришелся на армяно-азербайджанскую войну 2020 года, когда "Байрактары" сыграли решающую роль в успехе вооруженных сил Азербайджана и возвращении под контроль Баку большей части Нагорного Карабаха. Страшные кадры уничтожения армянской техники и солдат с этих дронов облетели весь мир. Турция и ее союзники также успешно применяли и применяют эти БПЛА в Сирии и Ливии.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов старается сохранять объективность в оценке реальных последствий первого применения "Байрактара" в Донбассе. Он не склонен называть это "изменением правил игры" и считает, что реальную пользу турецкие БПЛА могут принести лишь в комплексе с другими видами вооружений и войск. В то же время, по словам Бутусова, украинские военные намеренно ограничились нанесением удара лишь по одной из трех гаубиц "войск ДНР" и постарались избежать при этом человеческих жертв. Несмотря на это, говорит Бутусов в интервью Радио Свобода, России и поддерживаемым ей силам сепаратистов придется считаться с тем, что "Байрактары" могут быть пущены в дело вновь – в то время как противопоставить им что-либо будет очень сложно.

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– Что нам известно об этом ударе? При каких обстоятельствах он произошел?

– Нам известно, что вчера в результате обострения обстановки в районе населенного пункта Старомарьевка (соседнее село с Гранитным, находящееся в так называемой "серой зоне". – Прим. РС) российские войска (Россия с самого начала конфликта в Донбассе утверждает, что ее войск там нет. – Прим. РС) развернули батарею в составе не менее трех гаубиц Д-30 на удалении от линии фронта примерно в 12–13 километров. Эти гаубицы вели обстрел украинских позиций. В результате этого обстрела погиб один украинский военнослужащий 93-й бригады и двое были ранены. В ответ на эти действия России украинское командование впервые в истории войны [в Донбассе] направило в этот район для контрбатарейной борьбы и подавления этого огня ударный беспилотник "Байрактар". Судя по отметкам на экране, "Байрактар" пересек линию фронта и с большой дистанции нанес удар управляемой ракетой, поразив одну из гаубиц.

– Судя по видео, повреждения этой гаубице были нанесены не самые серьезные, а боевой расчет после удара просто убежал. Можно ли по опубликованным кадрам предположить, какой боеприпас был использован?

– Сложно сказать точно, но есть две версии. Первая: это был легкий боеприпас MAM-C весом 8 кг, который несет небольшой боезаряд. Либо это была тяжелая бомба MAM-L, которая была запущена с кумулятивной боеголовкой, поэтому осколков при разрыве она дает немного. Она предназначена для поражения бронетехники, а не открыто расположенной боевой силы. Для второго необходима осколочно-фугасная боевая часть. Кумулятивная дает направленный взрыв и минимальное количество осколков.

Авиабомбы MAM-L и MAM-C, производимые турецкой компанией Roketsan:

– И те, и другие снаряды оснащаются системой лазерного наведения? О промахе речь не идет?

– Да, на видео есть все признаки этого, включая маркер прицела. Естественно, это лазерное наведение, обеспечить поражение с такой точностью на такой дальности с беспилотника другим образом невозможно.

– Вы сказали про дальность. О какой примерно дальности мы говорим? Я видел оценки от 10 до 15 километров.

– Максимальная дальность этих боеприпасов – до 14 километров, но как правило они применяются с запасом по дальности. Точных данных о том, с какой дистанции был осуществлен пуск и каким боеприпасом, у нас нет, все это лишь версии.

– Можно ли предположить, что это был своего рода "демонстрационный" удар и его целью было не нанести противнику максимальный урон, а показать, что Украина не просто купила у Турции "Байрактары", но и готова их применять?

– Я бы назвал это не "демонстрационным", а намеренно ограниченным применением боевых возможностей "Байрактара" в предупредительных целях. Удар был намеренно нанесен только одним боеприпасом, хотя на каждом "Байрактаре" их от двух до четырех. Кроме этого, в район мог быть направлен не один, а два "Байрактара" – у Украины их уже 12 и возможности для этого есть. И, конечно, была возможность обеспечить поражение не кумулятивной боевой частью, а осколочно-фугасной, что дало бы большое поражающее действие по личному составу противника. Более того, беспилотник, как это неоднократно было показано в Азербайджане, мог бы специально нанести удар по личному составу, загруженному в кузов автомашины, или по командному пункту, по месту скопления людей. Этого не произошло: не дожидаясь загрузки личного состава в машину, не дожидаясь загрузки орудия, не осуществляя поиск командного пункта, был нанесен удар по одному конкретному орудию. Очевидно, что цель нанести максимальный урон личному составу не ставилась. Кроме того, не были поражены два других орудия, которые также вели огонь.

– Вы сказали, что "Байрактар" пересек линию фронта, но Генштаб в своем официальном сообщении утверждает, что этого не произошло.

– Я думаю все-таки, что удар наносился с небольшим перелетом линии. Точные замеры там провести достаточно проблематично, поскольку позиции сторон сближены.

– Вызывает вопрос и то, как появилось это видео. В 17.50 его опубликовал волонтер Роман Доник, в 18.07 – вы, и только в 20.01 – Генштаб. Может ли это быть связано с тем, что высшее украинское командование хотело избежать его публикации?

– Мне достаточно быстро поступила информация от источников на самом высоком уровне, поэтому я думаю, что это было согласованное решение. Думаю, что украинское руководство, напротив, способствовало распространению этой информации, но не хотело быть ее первоисточником, ожидая реакции в обществе. Когда была получена максимальная поддержка в соцсетях, было сделано официальное заявление.

– Почему, как вы думаете, нам показали видео с мобильного телефона, снятое в операторском пункте, а не кадры непосредственно с самого БПЛА, как это делал Азербайджан во время войны в Карабахе?

– Азербайджан в Карабахе проводил целеустремленную и продуманную стратегию. Ее частями были решительное уничтожение и подавление сил противника с полной ликвидацией огневых позиций, поэтому была спланирована и информационная война. Сами военные были первоисточником, достаточно быстро монтировали и публиковали эти ролики на сайте Минобороны. В Украине другие условия, нет четкой стратегии боевых действий, усилия зачастую предпринимаются разнонаправленные – как на препятствование ведению боевых действий противником, так и на его поражение. В данном случае мы видим, что это было не заранее спланированной операцией, а спонтанным реагированием на изменение обстановки. Руководство не планировало этот удар заранее, поэтому и видеосъемка носит импровизированный и неофициальный характер. Второе тоже важно, потому что в случае чего такую съемку всегда можно опровергнуть и сказать, что "все было не так".

– Российские военные эксперты уже напоминают, что Азербайджан потерял в Карабахе 15 "Байрактаров", Турция теряла их в Сирии и Ливии, и призывают не паниковать – мол, противостоять беспилотникам могут системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Так ли это и есть ли такие системы ПВО и РЭБ у России или у сепаратистов в Донбассе?

– Это часть информационной кампании, чтобы погасить панику, которая царит в российском информационном поле. Они понимают, что на самом деле против "Байрактаров" они беззащитны, и новые удары могут быть нанесены в любой момент. Для противодействия "Байрактарам" нужна очень сложная и развитая система противовоздушной обороны, в которой должна применяться и истребительная авиация, зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции дальнего действия, то есть весьма дорогостоящие и современные виды вооружений в большом количестве, поставка которых на Донбасс в данный момент отсутствует вообще. В данный момент "Байрактары" могут действовать на Донбассе достаточно свободно. Прикрыть их в тылу и даже на переднем крае нечем. Ход боевых действий в Ливии и Карабахе показал, что беспилотники обеспечили решающее преимущество. В результате операций в этих странах противнику был нанесен тяжелый урон без единой потери среди личного состава. Причем в Ливии и в Сирии "Байрактары" действовали в условиях довольно плотной противовоздушной обороны самых современных российских систем ПВО. Только в Ливии "Байрактары" уничтожили как минимум 8 российских зенитно-ракетных систем "Панцирь".

Это достаточно опасный сигнал для российских войск на Донбассе

В Карабахе мы тоже видим уничтожение всего спектра всех систем ПВО, которые там были. В Сирии было уничтожено более 200 целей, и турецкая армия не потеряла при этом ни одного человека. Безусловно, какое-то количество беспилотников было сбито, но без потери людей, поэтому всё это достаточно опасный сигнал для российских войск на Донбассе, они очень боятся этого, и такими громкими криками говорят "нам не страшно". Да, "Байрактар" тоже можно сбить, но это требует таких дорогостоящих и комплексных поставок систем вооружения, которые Россия позволить себе не может. "Байрактары" у нас летают уже год, но построить эффективную систему ПВО против них Россия пока не в состоянии. Если будет в состоянии и построит – посмотрим, но вообще иметь дорогостоящую систему ПВО на переднем крае фронта опасно тем, что произошло в Карабахе и в Сирии, когда близко подтянутые к фронту ПВО подвергаются обстрелам артиллерии и уничтожаются не беспилотниками, а другими видами вооружений.

– Со средствами ПВО понятно, а существуют ли средства радиоэлектронной борьбы, которые могут эффективно противостоять "Байрактарам", может быть, не такие дорогие и более компактные?

– Чего-то дешевого, что может противостоять удару беспилотника, на котором стоит оптико-локационная станция Wescam MX-15 с дальностью целеуказания 20 километров производства американской компании L3Harris, с американской системой связи, не существует. Системы вооружений на "Байрактаре" обкатаны на американских беспилотниках Predator. Это беспилотники предыдущего поколения, но они не имеют аналогов в России. Для того, чтобы бороться с такими системами вооружения и связи, необходимы очень дорогостоящие средства радиоэлектронной борьбы, которые имеют очень ограниченное действие и сами по себе защитить от "Байрактаров" не могут. Нет такого РЭБа, который закрыл бы небо на 20 километров. РЭБ эффективна только в комплексе с системами ПВО, прежде всего с зенитно-ракетными системами и радиолокационными станциями.

– Если подводить итог, согласны ли вы с мнением многочисленных комментаторов, которые называют первое применение "Байрактара" в Донбассе "изменением правил игры" в этой войне?

– Я бы так не сказал, "изменение правил игры" – это скорее рекламный лозунг "Байрактара". Переоценивать их военное значение не нужно, это опасное заблуждение, что беспилотники сами по себе могут выиграть войну. Это очень серьезное военное средство, которое в комплексе с другими силами и средствами может обеспечить решающее преимущество над противником. Ключевое значение "Байрактара" – это даже не его ракеты и бомбы, это та самая камера Wescam MX-15, которая обеспечивает великолепное разрешение, большую дальность обнаружения и сопровождения цели, возможность ведения разведки с помощью оптико-электронной станции. Это дает возможность выстроить комплексное применение различных видов вооружения и разведки. А самое важное значение того, что произошло вчера, – политическое. Президент Украины Владимир Зеленский два с половиной года делал беспрецедентные попытки сближения с Москвой, которые вызвали резкую критику в обществе, вплоть до обвинений в сдаче национальных интересов. Тем не менее, именно при Зеленском был дан приказ на первое применение "Байрактара", а это – повышение ставок в войне, на которое Россия должна отвечать очень дорогостоящими военными усилиями. Это показывает, что Зеленский готов проводить более жесткую и самостоятельную политику по отношению к российским оккупантам на Донбассе.